Jedlá soda na zuby: Velmi levný způsob, jak je vybělit. Je to však bezpečné?

Bílých zubů si ihned na druhém člověku všimnete. Zuby jsou přeci jen vizitkou toho, jak o sebe pečujeme. Chcete si zuby alespoň o jeden odstín vybělit? Je to vůbec možné v pohodlí domova?

Na krásné bílé zuby je hezké pokoukání. Každý by byl rád, kdyby ho příroda obdařila bělostným chrupem. Ale většina lidí se musí hodně snažit, aby bílých zubů docílila. Jsou babské rady opravdu užitečné?

Bílé zuby působí zdravějším dojmem. Zdroj: kurhan / Shutterstock.com

Barva zubů

Ve skutečnosti nejsou zuby bílé, vždy mají žlutý nádech. Zub má na povrchu sklovinu, která má bílý odstín, ale pod ní prosvítá zubovina, která má barvu žlutou. Postupem času se však sklovina ztenčuje a zuby žloutnou.

Zubům dáváme zabrat

Mnohdy se nejedná pouze o přirozený proces stárnutí. Zubům „dáváme zabrat" například pitím kávy, čaje, kouřením nebo pitím červeného vína. Změna barvy se projeví i u člověka, který se zubům příliš nevěnuje, tvoří se mu na nich plak a usazuje pigment.

Někdy se jedná o dědičnou dispozici, kdy bohužel podědíme po rodičích „to horší“.

S opatrností byste měli zacházet s fluoridovými výrobky, které nejsou vhodné pro dlouhodobé používání.

Kromě klasických kartáčků bychom měli používat také mezizubní. Zdroj: Dan Race / Shutterstock.com

Jedlá „zázračná“ soda na zuby

Velký pozor si dejte na kombinaci sody s citronem. Tento návod doporučuje na internetu velké množství lidí, ale tato kombinace vám totálně zničí sklovinu!

Samotná jedlá soda vám ji zničí také. Je to sice léty ověřený postup, jak se zbavit pigmentových skvrnek, ale vaše sklovina bude značně trpět. Tento jemný abrazivní prášek odstraní povrchové zabarvení, to ano, ale poškrábe i zmiňovanou sklovinu. Do vytvořených „ranek“ se následně snáze uchytí další zbarvení a budete nuceni tento postup opakovat. Při dlouhodobějším užívání vás čeká výraznější riziko zubního kazu a odhalení zubních krčků (které je velice nepříjemné).

Kokosový olej

Na internetu se objevují i návody s kokosovým olejem. Musím vás zklamat, ani kokosový olej zuby nevybělí. Ale je fakt, že má antibakteriální účinky a rozhodně neublíží, s bělením zubů však nemá absolutně nic společného.

Kokosový olej má antibakteriální účinky. Zdroj: Profimedia

Kurkuma vám na bělení zubů pomůže

Možná se vám zdá, že vám chci doporučit něco, co vaše zuby ještě více obarví nažluto, ale není tomu tak. Zkuste si doma vytvořit domácí pastu na zuby. Kurkumu smíchejte s kokosovým olejem (1:1), vyčistěte si zuby a nechte na zubech ještě asi 10 minut působit. Někdo na tuto metodu nedá dopustit.

Kurkuma patří mezi oblíbené koření. Zdroj: tarapong srichaiyos / Shutterstock.com

Zkusit můžete i černé uhlí

Určitě jste na to při pročítání internetových stránek také už narazili – aktivní uhlí na vybělení zubů. Opět vás musim zklamat. Zkusit to můžete, ale výsledek bude spíše minimální. Ani tento postup vám k zářivému úsměvu nepomůže. Černým uhlím se můžete například pokusit stáhnout zápach z úst.

Jednoduše, pokud chcete zářivě bílé zuby, není to levná záležitost. Babské rady jsou mnohdy pro zuby nebezpečné, raději se obraťte na odborníky, kteří používají o něco šetrnější metody (netvrdím, že jsou zcela šetrné).

Vašim zubům určitě prospěje, když si po každém jídle vyčistíte zuby a použijete i zubní nit. Zdroj: profimedia.cz

Co vašim zubům prospěje?

používání mezizubního kartáčku jednou za 24 hodin

alespoň dvakrát denně si zuby vyčistit

používat zubní nit

používat vhodný zubní kartáček, tedy ten s měkkými štětinami

zubní kartáček pravidelně každý měsíc měnit

omezit přísun cukru

preventivní návštěva vašeho zubaře každých 6 měsíců

vyhýbání se „barveným“ potravinám

