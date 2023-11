Míváte občas oteklé nohy jako „konve“? Víme, jak vám ulevit… Stačí využít dvě přísady, které máte běžně ve své špajzce…

Ženské kotníky a lýtka bývala po staletí terčem mužské touhy. Aby ne, ještě v 19. století je dívky a dámy skrývaly pod dlouhými suknicemi a jen vyvoleným se poštěstilo vidět ten „osmý div světa“. Dnešní doba však má jiné módní trendy. Sukně jsou kratší, kalhoty upnutější a ženské tvary jsou běžnou ozdobou šatníku.

Méně soli i konzervantů

„Trpím na to hlavně v létě, kdy je horko. Ale občas se mi to stává i během roku. Řešila jsem to už s doktorkou a ta se mě ptala, co beru za léky. Ptala se zejména na antikoncepci, antidepresiva a léky proti bolesti. Prý všechny tyhle medikamenty mohou zadržovat vodu v těle,“ vypráví padesátnice Lenka a dodává, že za otoky mohou být i některé hormonální změny v těle (menstruace, těhotenství) nebo špatná strava. „To bude asi můj případ. Jsem velký solič. Měla bych trochu ubrat,“ kaje se Lenka a jedním dechem dodává, že otoky podle lékařů způsobují sladká jídla, alkohol a konzervanty. Zkrátka, kdo nechce mít „nafouklé“ nohy, musí jíst zdravěji.

Pomůže pitný režim

Tlusté nohy podle odborníků způsobuje i nedostatečný pitný režim. Pokud často zapomínáte pít, může se stát, že si vaše tělo začne vodu „křečkovat“ na horší časy. A výsledkem jsou právě nafouklý lýtka a kotníky. Proto nezapomeňte pít alespoň dva litry tekutin denně. Ideální je obyčejná voda, ale také neslazený čaj nebo ředěný džus. Tělo si na přísun vody přivykne a přestane ji hromadit. A vám se pak náležitě uleví.

Trik našich babiček

Vyzkoušet můžete i osvědčený trik našich babiček, které na otoky používaly speciální lázeň z jablečného octa a jedlé sody. Jak si ji připravíte: Napusťte si do lavóru vlažnou vodu. Rozpusťte v ní 3 lžíce jedlé sody a 250 ml jablečného octa. Do směsi ponořte nohy a zkuste vydržet 15 – 20 minut. Tahle lázeň je vhodná pro všechny, tedy i pro těhotné. Uleví vám téměř okamžitě!

