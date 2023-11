Krásná pleť bohužel nevydrží věčně. S přibývajícími roky pokožka slábne a ztrácí svou pevnost. Jak si ji můžete udržet co nejdéle v dobré kondici?

Mít tak pleť hladkou a zářivou jako zrcadlo! Jenže komu se to poštěstí? Příroda je zlomyslná a každé ženě odměří roky mládí a pak už to všechno „jde z kopce“. První vrásky, vybledlá pleť, ztenčené rty a povislé koutky kolem úst… Krása je zkrátka kouzlo, které rychle pomíjí. A vy si ho můžete s trochou snahy uchovat o něco déle. Jak?

Autor videa COSMETICS & cosmetics vám ukáže hned několik způsobů, jak využít jedlou sodu.

Zdroj: Youtube

Čistit, čistit, čistit!

Většina dermatologů vám řekne, že základem mladistvé pleti je její čistota. Proto je důležité pravidelně pokožku zbavovat nánosů špíny a odumřelých kožních buněk, které by ji mohly zbytečně ucpat a zatížit. Proto je důležité si opatřit kvalitní pečující kosmetiku, která by pleť šetrně vyčistila a připravila na noční regeneraci. Bohužel spousta přípravků na trhu je zbytečně drahá a nemají takový účinek, jaký si vaše pleť zaslouží. Jednou ze spolehlivých čisticích prostředků je i jedlá soda. Co všechno vám v péči o pleť nabídne?

Očistná jedlá soda

Jedlá soda se nejčastěji používá v kuchyni, ale také spousta hospodyněk tento „bílý prášek“ využívá jako ekologický čistič domácnosti. Málokdo ale ví, že jedlá soda je také prospěšná pro pleť. Dokáže ji osvěžit, zbavit přebytečných kožních buněk. Navíc stáhne i póry, takže po ošetření pleť vypadá daleko jemněji a zářivěji. Za tímto kouzlem stojí obyčejná soda, která neutralizuje pH pokožky a zbaví vás tak nadbytečného kožního mazu a nečistot. Pak stačí obličej spláchnout a budete se cítit jako znovuzrozené.

close info Profimedia zoom_in Jedlá soda se dá využít i jako očistný pleťový peeling.

Levný peeling za pár kaček

Osvobodí vaši pleť od odumřelých kožních buněk. Stačí, když smícháte sodu s vodou v poměru 1:3. Směs naneste krouživými pohyby prsty na pleť a poté hned opláchněte. Jakmile se kůže zbaví nečistot, pořádně ji opláchněte a namažte krémem nebo tělovým mlékem, které ji propůjčí jemnost a vláčnost. Peeling z jedlé sody může nadělat nepořádek kolem, proto je nejlepší ho provádět ve vaně nebo nad umyvadlem!

