Jak použít jedlou sodu proti otravnému letnímu pocení?

Pocení je zcela přirozený jev a velmi důležitý proces v našem těle. Ale i krásné období léta nás může potrápit třeba tím, že se zapotíme daleko víc než obvykle...

Zdroje:

www.prostreno.cz, www.lidovky.cz, styl.instory.cz

Pocení je pro nás důležité a to až tak moc, že bychom bez něj dlouho nepřežili. Pocením se vylučují z těla škodlivé a toxické látky. U člověka jsou dva druhy potních žláz:

- apokrinní (pachové) – ty jsou v podpaží, v okolí pohlavních orgánů, prsních bradavek a ušních kanálcích. Tyto žlázy způsobují charakteristický pach jedince. Stávají se aktivní až po dosažení pohlavní zralosti.

- ekrinní (též merokrinní žlázy, vylučovací) – jsou důležité pro termoregulaci. Jsou všude po těle kromě několika málo míst (např. nehtové lůžko nebo červeň rtů). Pot je původně bez zápachu, ten tvoří až bakterie na povrchu těla. Na těle se jich nachází 2-3 miliony.

Pocení je v létě časté, a je velmi důležité, dokáže však hodně otravovat Zdroj: Profimedia

Půl litru potu denně. Nejméně!

Během dne vypotíte zhruba půl litru potu, ale jestliže makáte jak ďas, může to být i několik litrů!

Ale existuje asi 3 % lidí, kteří se potí nadměrně. Odborný název zní hyperhidróza. Tito lidé vypotí až 5x více potu než běžný jedinec. Hyperhidróza může být dědičná, ale mohou jí způsobit i vnější vlivy. Jaké to jsou? Například obezita, menopauza, hypoglykémie, alkohol nebo onemocnění štítné žlázy.

To jsem se trochu zatoulala k pocení jako takovému, ale už začnu psát o tom, jak ho omezit.

Jedlá soda na koláče - v podpaží

Jedlá soda je prospěšná snad pro vše! Na prádlo, pračku, pálení žáhy, do koláče a i na koláče – ty v podpaží! Můžete si udělat sodovou koupel, která je vhodná i na potící se nohy. Stačí do vany přidat půl hrnku sody, rozmíchat a naložit se klidně na půl hoďky. Po koupeli se nesprchujte, prostě vylezte z vany a osušte se ručníkem. Touto koupelí smáznete několik much jednou ranou. Blahodárně působí na naši pokožku, vlasy, na intimní oblast, při holení nohou nebo při lupénce.

Jedlá soda skutečně pomůže v domácnosti na všechno! Zdroj: Gita Kulinitch Studio / Shutterstock.com

Přírodní deodorant

Chcete zkusit přírodní domácí deodorant? Já myslím, že určitě ano! Za zkoušku to stojí. Budete potřebovat kokosový olej, kukuřičný škrob, jedlou sodu a esenciální olej.

Postup je následující:

rozehřejte 6 lžic kokosového oleje

v mističce smíchejte čtvrt hrnku škrobu, čtvrt hrnku sody a pomalu vmíchejte olej

vznikne vám pasta, do které lze přidat pár kapiček esenciálního oleje podle vašeho vkusu

hotovou pastu dejte do vhodné nádobky a uchovávejte v chladu lednice

Úplně nejjednodušší metodu používá Martina (31 let, Stříbro), která napsala: „S pocením jsem měla veliké potíže, dost mě to trápilo a štvalo dohromady. V jedné knize jsem vyčetla postup na domácí deodorant. Bylo to tak primitivní, že jsem neváhala a hned jsem si ho vyrobila! Dala jsem 2 lžíce jedlé sody, 1 lžíce dětského pudru a 3 kapky svého oblíbeného parfému do skleničky od krému a bylo hotovo. Teď si každé ráno vezmu štětec, kterým naberu trochu směsi a přepudruju si podpaží. Už na tom frčim 2 roky!“.

Tento způsob nebude vyhovovat každému, to je jasné. Co člověk, to jiné tělo, pach, reakce.. Ale já to zkusím, vypadá to triviálně a to je pro mě důležité... Jak už jsem psala v předchozích článcích – jsem od přírody líný člověk!