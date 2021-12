Máte problémy s pocením? Překvapivě vám pomůže jedlá soda

Zažil to asi každý. Minusové venkovní teploty nás nutí navléct si několik vrstev oblečení. Stačí pak vkročit do přetopené městské hromadné dopravy nebo do obchodu a tělo zareaguje pocením. Trápí vás nezastavitelné kapky potu? Zkuste je zredukovat pomocí jedlé sody.

Proč se potíme

Za klidových podmínek vyprodukuje tělo 200 ml potu denně. V případě zátěže se pak jeho množství zvyšuje. Čirá tekutina obsahuje především vodu a různé množství iontů, jako jsou sodík, hořčík, draslík a chlór. Díky pocení se reguluje tělesná teplota, jež se zvýšila v důsledku fyzické námahy nebo stresu. „Když je nám horko, rozšíří se kapiláry, zčervenáme a teplo uniká do okolí. Naopak pokud nám je zima, kapiláry se stáhnou, jsme bledí a teplo se nám udrží vevnitř,“ říká chemik Jan Havlík z Vysoké školy chemicko technologické v Praze. Pot také zvlhčuje pokožku a chrání ji tím před popraskáním.

Na lidském těle se nachází dva až čtyři miliony potních žláz. Zdroj: WAYHOME studio/Shutterstock.com

Proč pot zapáchá

Na lidském těle se nachází dva až čtyři miliony potních žláz. Nejvíce jich je na ploskách chodidel. Rozdělují se na dva druhy. Prvními jsou ekrinní potní žlázy vylučující hlavně vodu a sůl. Zdrojem zápachu je především druhý typ žláz s názvem apokrinní. Ty se nacházejí u vlasových folikulů, v podpaží a v oblasti slabin. Mimo vody a soli vylučují také proteiny a mastné kyseliny. Právě tyto látky lákají bakterie, jež při konzumaci potu produkují nepříjemný zápach.

Jak fungují deodoranty a antiperspiranty

Deodoranty a antiperspiranty v dnešní době nechybí asi v žádné koupelně. Mezi primární úkoly deodorantu patří překrytí zápachu. Jejich základní složkou je alkohol, který bakterie na kůži zabíjí. Dále může obsahovat antimikrobiální látky, které vytvářejí kyselé prostředí, a tak zpomalují růst bakterií, dále pak parfémy a oleje. Antiperspiranty pocení přímo redukují. Obsahují sloučeniny hliníku, jež reagují s elektrolyty na povrchu kůže. Chemickou reakcí se pak potní žlázy zužují a ucpávají.

Jedlá soda a pocení

V konvenčních výrobcích proti pocení se často nachází aluminiové soli, které jsou považovány za rakovinotvorné, triclosan, parabeny a umělá barviva. Pokud tedy trpíte nadměrným pocením, ale chcete zároveň omezit používání produktů z drogerií, zkuste se spolehnout na jedlou sodu. Díky tomu, že je zásaditá, snižuje kyselost pokožky, a tedy i množství bakterií na ní. Zároveň pohlcuje pachy.

Deodorant z jedlé sody vyrobíte jednoduše. Zdroj: iva/Shutterstock.com

Deodorant z jedlé sody

Deodorant z jedlé sody vyrobíte jednoduše. Stačí, když 1/4 lžičky prášku smícháte s malým množstvím vlažné vody a vytvoříte pastu. Tu pak naneste do podpaží a konečky prstů ji jemně vklepejte do pokožky. Před oblékáním by měla být pasta zcela suchá. Pokud chcete, aby deodorant trochu voněl, můžete do vody přidat jednu kapku éterického oleje. Potí-li se vám nadměrně nohy nebo ruce, jedlou sodu můžete nasypat také do ponožek nebo si práškem potřít dlaně.

