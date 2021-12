Šampon, koupel a antiperspirant z jedlé sody: Nejlevnější a skvělé řešení

Jedlá soda je v posledních letech prostě opěvovaným evergreenem. Je skvělým pomocníkem v domácnosti při úklidu a vaření, samozřejmě i na zahradě. Ale jedlá soda má také skvělé účinky na zdraví lidského těla a ocení ji i naše pokožka.

Jistě si vzpomínáte ze školy na sloučeninu, která se skrývá za chemickým vzorcem NaHCO3 neboli hydrogenuhličiitan sodný. Jedná se o formu soli, která má mnoho názvů: bikarbonát sodný, zažívací soda, pečicí soda a samozřejmě nejpoužívanější pojmenování jedlá soda.

Soda patří k nejdůležitějším produktům chemického průmyslu. Nachází využití v rozmanitých výrobách, jako např. v keramice, textilním průmyslu (barvení a zpracování bavlny), při výrobě mýdel, ve sklářství, při výrobě buničiny, v pracích a odmašťovacích prostředcích, v chemickém průmyslu jako levná alkálie atd. Jedlá soda je známa od nepaměti. Již ve starém Egyptě byla k dispozici přírodní usazenina obsahující 4 % Na2CO3 a 25 % NaHCO3, která se používala např. při mumifikaci. Soda bikarbona se rozkládá na uhličitan sodný, vodu a oxid uhličitý, takže je absolutně ohleduplná k přírodě i k lidskému zdraví. Synteticky ji poprvé vyrobil v roce 1791 francouzský chemik Nicolas Leblanc pro pekárny. Dnes se získává z uhličitanu sodného, jehož zdrojem je nerost trona.

Přírodní peeling s jedlou sodou je velmi šetrný a můžete jej používat denně. Zdroj: profimedia.cz

Použijte jedlou sodu na svou pokožku

Populární bílý prášek je běžně dostupný téměř v každém obchodě s potravinami a při správném použití nahradí i mnohé drahé kosmetické produkty. Jedlá soda je nejen cenově dostupná, ale má i skvělé antibakteriální vlastnosti. Výhodou je také to, že báječně působí na neutralizaci úrovně pH lidské pokožky. Málokdo však ví, že je dobré si ji sem tam nanášet i na obličej.

Zlikvidujte obtěžující akné

Mastná pleť na obličeji je jedním z důvodů výskytu akné. A právě jedlá soda dokáže utlumit nadprodukci mazu z mazových žláz, a tím pádem i vznik nepříjemných pupínků nebo černých teček. Smíchejte 1 čajovou lžičku jedlé sody a stejné množství vody. Kašičku naneste na obličej a nechte asi 15 až 20 minut působit. Poté důkladně opláchněte teplou vodou, osušte, a hydratujte pokožku vhodným krémem.

Jedlá soda jako peeling

Vyrobte si pastu ze 3 dílů jedlé sody a 1 dílu vody. S touto pastou jemně masírujte kůži krouživými pohyby. Pak opláchněte obličej důkladně teplou vodou, osušte a hydratujte. Tento přírodní peeling je velmi šetrný, takže jej můžete používat i denně, ale závisí to samozřejmě na typu vaší pokožky. Částečky jedlé sody skvěle odstraní z pleti mrtvé kožní buňky a dodají vaší pleti krásně čerstvý a zářící vzhled. Peeling můžete použít i na ruce a celé tělo.

Kouzelná koupel z jedlé sody

Tak to je opravdu zázrak, především, když si ji dopřejete pravidelně. Kromě sody a teplé vody nebudete nic víc potřebovat. Napusťte si vanu teplou vodou a vmíchejte do ní 100 g sody, což je zhruba půl hrnku. Sodu ve vodě pečlivě rozmíchejte, a když budete kreativní, vylepšete si koupel i pár kapkami esenciálního oleje dle vlastního výběru. A víte, co taková báječná koupel s jedlou sodou s vaším tělem udělá?

Vaše pokožka zjemní

Soda má perfektní schopnost zbavit vaše tělo nadbytečné mastnoty, potu a odumřelých částí pokožky. Po koupeli v sodě se vaše pokožka stane hebkou a vláčnou a vy se budete cítit jako znovuzrozeni.

Omládnete elixírem ze sody

Během koupele přijímá lidské tělo malé množství vody. Pokud mu dopřejete zásaditou bikarbonovou koupel, pomůžete mu účinně bojovat proti vnějšímu překyselení. A právě to způsobuje předčasné stárnutí, protože náš organismus nemá tu správnou hodnotu pH. Jedlá soda je tak pro naše tělo opravdu elixírem mládí, který zároveň působí proti vráskám i celulitidě. Dopřejte si koupel minimálně jednou týdně.

Napusťte si vanu teplou vodou a vmíchejte do ní 100 gramů sody, což je zhruba půl hrnku. Zdroj: profimedia.cz

Antiperspirant, který vás zbaví potu

Jedlá soda je také báječným antiperspirantem. Umí skvěle odstranit na delší dobu naše tělesné pachy, především ty v podpaží. A další bonus? Soda bikarbona velmi dobře pomáhá i proti plísňovým onemocněním nohou.

Vaše vlasy budou plné vitality

Nemusíte se bát si do sodné koupele namočit i celou hlavu. Prospěje to pokožce hlavy a samotným vlasům. Stačí se ponořit na 2 minuty a veškerá chemie z komerčních šamponů se začne postupně rozpouštět.

