Co se stane, když se předávkujete jedlou sodou. Může to být nebezpečné?

Nenápadný bílý prášek, který má fantastickou šíři využití nejen v domácnosti či na zahradě, ale v přiměřeném množství i pro lidské zdraví. Který to je? Jedlá soda neboli soda bikarbona! Jestliže ji používáte třeba na zažívací problémy ve formě nápoje, pozor na předávkování a držte se pravidla, že všeho moc škodí.

Jedlou sodu má většina z nás doma po ruce a je to opravdu skvělý prostředek s univerzálním a jednoduchým použitím. Je to takový malý zázrak. Báječně vyčistí nejen kuchyň i koupelnu, ale umí také vrátit zářivou bělost zašlému prádlu i našemu chrupu. A velice snadno pomůže od mnoha nepříjemných zdravotních problémů, tím nejznámějším je pálení žáhy.

Historie

Jedlá soda byla objevena v roce 1791 francouzským chirurgem a chemikem Nicolasem LeBlancem. Během 60. let 19. století se začala vyrábět na průmyslové úrovni a v současné době se jí na celém světě ročně vyrobí přibližně dva miliony tun. Slušné množství, že?! Známá je i pod chemickým názvem hydrogenuhličitan sodný a jedná se o zásaditou krystalickou látku rozpustnou ve vodě.

Jedlou sodu má většina z nás doma po ruce a je to opravdu skvělý prostředek s univerzálním a jednoduchým použitím. Zdroj: shutterstock.com

Jak jedlá soda funguje

Jakmile smícháte jedlou sodu s kyselinou, jako je například citronová šťáva nebo ocet, uvolní se oxid uhličitý a dochází k jistým malým „explozím“. Podobná reakce nastane i během pečení vlivem tepla. Uvolněný oxid uhličitý způsobí, že se těsto „zvedá“ a nabývá. Jedlá soda má však mnoho využití i mimo oblast vaření a pečení.

Opatrnost je nadmíru důležitá

Jedlou sodu lze použít k neutralizaci kyselin, proto vám pomůže zklidnit žaludek, zabránit vzniku zubního kazu nebo zbavit se nežádoucích pachů z úst. U zdravých dospělých jedinců je pití malého množství jedlé sody obvykle bezpečné. Pití velkého množství je však nebezpečné a určitě není vhodné užívat sodu bikarbonu dlouhodobě nebo v těhotenství a platí to i pro děti.

Co může nadměrné užívání jedlé sody způsobit

Požití velkého množství může v určitých případech vést až k otravě a důvodem je vysoký obsah sodíku. Lidské tělo se totiž následně snaží upravit rovnováhu soli tím, že do trávicího systému nasaje vodu. A právě to může vyvolat nepříjemný průjem a zvracení. Když tělo vstřebá sodík, může dojít k selhání ledvin a neblaze to ovlivní i srdce. Zároveň to může způsobit dehydrataci.

Jestliže se chcete zbavit zažívacích potíží, můžete konzumovat roztok vzniklý smícháním maximálně ½ čajové lžičky s 1 šálkem vody. Zdroj: shutterstock.com

Lidé, kteří se ze zdravotních důvodů musí vyhýbat soli, by se měli používání jedlé sody určitě vyvarovat. Příliš mnoho jedlé sody může reagovat se žaludeční kyselinou a způsobit chemickou reakci, při které se uvolní velké množství plynu. Užíváte pravidelně nějaké léky? Buďte také obezřetní! Jedlá soda může neblaze ovlivnit jejich vstřebávání.

Jaké je ideální množství pro zdravé jedince?

Jestliže se chcete zbavit zažívacích potíží, můžete konzumovat roztok vzniklý smícháním maximálně ½ čajové lžičky s 1 šálkem vody, který však nikdy nepoužívejte déle než dva týdny.

