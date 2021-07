Co se stane s tělěm, když se předávkujete jedlou sodou?

Jedlá soda patří v našich domácnostech mezi všestranné pomocníky. Používáme ji při úklidu, dopřáváme ji našim květinám nebo na ni spoléháme při bolestech žaludku. Víte, že se z ní můžete předávkovat?

Zdroj: www.adc.sk, www.medicalnewstoday.com

Jedlá soda

Jedlá soda je čistý hydrogenuhličitan sodný. Tato chemická sloučenina je mírně zásaditá a je schopná neutralizovat kyseliny. Používá se proto při překyselení žaludku, při udržení vyšší zásaditosti moči při otravě kyselými látkami nebo jako prostředek proti selhání ledvin při masivním rozpadu červených krvinek. Pomáhá také zlepšit rozpustnost některých léků.

Jedlá soda pro sportovce

Existují důkazy, že jedlá soda může snížit svalovou únavu a zvýšit tak vytrvalost. Proto jedlou sodu s oblibou pijí sportovci nebo lidé, kteří redukují hmotnost a chystají se na trénink. Každodenní popíjení jedlé sody však může vést k závažné otravě organismu.

Potenciální nebezpečí pití jedlé sody

„Předávkování může udržovat příliš vysokou alkaličnost, způsobit abnormálně vysokou hladinu sodíku v krvi nebo abnormálně vysoký obsah solí v krvi. Příliš rychlá infuze může být spojena se zvýšeným rizikem poškození mozku zvýšením zátěže oxidu uhličitého," varuje příbalový leták hydrogenuhličitanu sodného.

Předávkování může udržovat příliš vysokou alkaličnost. Zdroj: Gita Kulinitch Studio/Shutterstock.com

Otrava

Nadměrné užívání hydrogenuhličitanu sodného nutí tělo vyrovnat rovnováhu tím, že nasaje vodu do trávícího systému. To způsobí průjem a zvracení. Pokud tělo sodík absorbuje, může to způsobit dehydrataci, záchvaty, selhání ledvin, mělké dýchání nebo srdeční infarkt.

Prasknutí žaludku

Velké množství jedlé sody dokáže roztrhnout žaludek. Když se hydrogenuhličitan sodný smísí se žaludečnímu šťávami, dojde k chemické reakci. Vedlejším produktem této reakce je uvolňování plynu.

Toxicita u dětí

Děti by raději do kontaktu s jedlou sodou neměly přijít. Může jim připomínat cukr a nasypat si ji do úst ve velkém množství. Hrozí pak předávkování, které se projevuje žaludeční nevolností, zvracením a průjmem.

Děti by raději do kontaktu s jedlou sodou neměly přijít. Zdroj: Mama Belle and the kids/Shutterstock.com

Jedná soda - množství

Pokud nejste těhotní, můžete si dát maximálně půl čajové lžičky jedlé sody denně. Prášek byste však neměli konzumovat déle než dva týdny. Pokud vás trápí zažívací potíže, obraťte se na svého lékaře.