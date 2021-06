Jednou za měsíc přidejte jedlou sodu do šamponu. Výsledky uvidíte už napoprvé

Vypadají vaše vlasy jako bez života? Nemusíte běžet do drogerie nebo ke kadeřnici. Zkuste zajít jen do kuchyně. Jedlá soda vám pomůže. Stačí, když si ji přidáte do šamponu.

„Vlasy, koruna krásy". To říká známé přísloví. A je to pravda. Proto každý touží po bohaté hřívě zdravě vypadajících vlasů. Co když se ale nadměrně mastí, jsou plné lupů a vypadají mdle? Pomůže hydrogenuhličitan sodný.

Jedlá soda neboli hydrogenuhličitan sodný je známý pomocník všech hospodyněk. Nejenom, že ulevuje od pálení žáhy, tlumí bolesti, otoky, leští povrchy, čistí hrnce, ale také odmašťuje sporák. Jedlá soda má jednoduše bohaté využití. Ovšem, zázraky dokáže i s vašimi vlasy.

Jedlá soda neboli hydrogenuhličitan sodný je známý pomocník všech hospodyněk. Zdroj: Gita Kulinitch Studio/Shutterstock.com

Jak funguje šampon

Mnoho lidí se po umytí vlasů cítí čistě a svěže. Může za to fakt, že šampon odmastí vlasovou pokožku a vlasy. Je to tím, že uhlovodíková část molekuly se váže na vlasy potažené mazem. Jakmile si umyjete hlavu a šampon opláchnete, čistící prostředek ho odnese.

Výhody mytí vlasů s jedlou sodou

Přidání jedlé sody do šamponu má řadu výhod. Neobsahuje parabeny, laurylsulfát sodný, diethanolamin, barviva ani vonné látky, jako mnoho produktů na trhu. Je tedy vhodná pro alergiky nebo lidi s citlivou či atopickou pokožkou. Dokáže také neutralizovat kyseliny, a proto je užitečná při eliminaci zápachu. Rozpouští také nečistoty, zbytky oleje a funguje jako exfoliant. Odstraňuje vrchní vrstvy odumřelých buněk z povrchu těla a tím pádem zjemňuje pleť a pomáhá udržovat vlasy bez lupů.

Přidání jedlé sody do šamponu má řadu výhod. Zdroj: Alena TS/Shutterstock.com

Kdy použít sodu na vlasy

Odborníci se shodují, že jedlá soda by se na vlasy neměla používat denně. Důvodem je její mírná zásaditost. Pokud chcete podpořit zdraví svých vlasů, aby byly hladké, jemné, lesklé a pružné, používejte ji maximálně jednou za měsíc. Aby se eliminovala možnost, že vlasy vysuší, přimíchejte ji raději do svého oblíbeného, nejlépe přírodního šamponu.

Kdo by neměl jedlou sodu používat

Pokud máte silně vysušenou pokožku hlavy, mohla by vám peelingová schopnost jedlé sody ještě více uškodit. Dermatologové také nedoporučují používání jedlé sody těm, jež trpí nadměrným vypadáváním vlasů nebo máte v oblasti hlavy rozsáhlý ekzém.

Domácí šampon z jedlé sody

Jak tedy přidat jedlou sodu do své měsíční rutiny? Stačí vám jedna polévková lžíce prášku, 300 ml vody, váš oblíbený šampon a miska. V misce smíchejte sodu s vodou a přidejte takové množství šamponu, které potřebujete na umytí. Vlasy si umyjte a opláchněte. Jako kondicionér můžete použít jablečný ocet smíchaný ve vodě v poměru 1:1. Vlasy opět opláchněte a šetrně osušte.