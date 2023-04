Co se stane za měsíc s vaším tělem, když budete jíst jen jedno jídlo denně?

Znáte populární stravovací režim OMAD? Spočívá v tom, že si na jaře dopřejete tělesnou očistu a zkusíte nějaký čas jíst jen jedno jídlo denně. Ulevíte tím své trávicí soustavě a tělo vás už za měsíc odmění mimo jiné i úbytkem kilogramů.

Populární dieta OMAD

OMAD neboli „one meal a day“ je druh stravovacího režimu, kdy konzumujete pouze jedno jídlo za den. Jedná se o poněkud striktnější metodu z mnoha způsobů přerušovaných půstů, ale lze si na něj dle pravidelných uživatelů tohoto stravovacího režimu docela dobře zvyknout.

Dieta funguje na principu spalování tukových zásob. Ale pozor. Přestože má mnohé zdravotní výhody, nemusí být vhodná pro všechny. Pokud trpíte nějakými zdravotními problémy či chorobami, konzultujte vždy situaci raději s odborným lékařem.

Co se děje s vaším tělem, když jíte jedno jídlo denně, vám na následujícím videu přiblíží výživový specialista Petr Havlíček:

Obezita vládne světem

Za několik posledních desetiletí přibylo v našem jídelníčku velké množství cukru, mouky a průmyslově zpracovaných potravin. To se samozřejmě projevuje na našem zdraví i figuře. Souvisí to také s nedostatkem pohybu. Za posledních 40 let je u nás dvojnásobný počet obézních lidí a více než polovina evropské populace trpí nadváhou.

Zároveň je obezita rizikovým faktorem, který se podílí na mnoha civilizačních onemocněních. I proto se stále hledá nějaký zázračný způsob jak zhubnout. Metod je nespočet. Ale protože je každé tělo jiné, univerzální recept neexistuje. Každý se narodí s různými somatotypy, má jiný odlišný denní režim a také požadavky na své tělo.

Za posledních 40 let je u nás dvojnásobný počet obézních lidí a více než polovina evropské populace trpí nadváhou. Zdroj: Profimedia

Za měsíc se vám odvděčí trávicí soustava

Trávicí soustava potřebuje občas pauzu. Naše tělo není stvořené k tomu, abychom jedli 24 hodin denně a každý den v roce. Už naši předkové si uvědomovali, jak potřebný je občasný půst, kdy si organismus od trávení odpočine.

Půsty využívali k léčbě, ke zvýšení fyzických sil a duševní pohody už ve starověku a v antickém Řecku. Očista organismu díky hladovění byla známá ve všech starověkých kulturách – v Egyptě, v Babylóně, v Palestině, v Persii, v Indii, v Číně. S oblibou jej využíval i Galén, Hippokrates a Avicenna. Půsty jsou dodnes spojované i s náboženstvím. Křesťanské půsty probíhají před Velikonocemi, islámské jsou spojeny s obdobím Ramadánu.

A další bonusy?

Pokud si na toto stravování zvyknete a dáte si alespoň měsíční kúru, dojde podle vědců ve vašem těle ke zlepšení lipidového profilu a k celkovému poklesu cholesterolu. U žen se dokonce zvyšuje „hodný“ cholesterol HDL. Půst vede k celkovému zlepšení imunitních funkcí a zvýšení inzulinové rezistence.

Princip tohoto půstu spočívá v tom, že máte během 24 hodin dvouhodinové okno na to, abyste dodali organismu potřebné živiny Zdroj: Shutterstock

Jen jednou denně a dost, neboli „půst 22+2“

Princip tohoto půstu spočívá v tom, že máte během 24 hodin dvouhodinové okno na to, abyste dodali organismu potřebné živiny. Dalších dvaadvacet hodin nejíte vůbec nic. V podstatě můžete během těchto dvou hodin konzumovat cokoliv, ale měli byste vždy upřednostňovat zdravé potraviny, které váš organismus obohatí o potřebné látky a vitamíny.

Také byste měli zkonzumovat takové množství kalorií, které potřebujete k uspokojení svých denních energetických potřeb. Dospělý člověk by neměl sníst méně než 1200 kalorií denně. Tato hranice je standard, který byste si měli dopřát. Příliš málo kalorií by mohlo ohrozit imunitní systém a vyvolat úbytek svalové hmoty - nikoliv tukových zásob. Pokud si naopak dopřejete jednou denně kalorickou bombu, způsobíte tělu naprostý šok. Proto nad každým pokrmem přemýšlejte - ostatně máte na to vždy celých 22 hodin.

Pro koho OMAD není vhodný

Půst není doporučen dětem, těhotným ženám a starším a nemocným jedincům, například s diabetes či poruchami příjmu potravy. Není vhodný ani pro osoby s těžkou fyzickou prací.

Zdroje: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, www.aazdravi.cz, www.behejsrdcem.cz, www.grasa.cz/blog