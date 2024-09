Pivo je „zlatý chléb“, ale podle lékařů není radno to s ním přehánět. Proč?

My Češi jsme národ pivařů. A dáváme to pěkně znát! Podle statistik průměrný obyvatel naší kotliny vypije 250 litrů piva za rok.

A to už je pořádný bazének! Není divu, že platíme za největší „pijáky piva“ na světě. Hned za námi jsou Rakušané (202 litrů na osobu ročně), třetí Poláci, pak Němci, Rumuni… Zkrátka pivečko je celoživotní vášeň, které je těžké se vzdát. Ovšem, jak se říká, všeho s mírou!

Prevence chorob

Podle lékařů je pivo poměrně zdravý mok. Obsahuje vitamin B, velké množství minerálů a stopových látek (hlavně draslík a hořčík), které jsou zásadní pro fungování životně důležitých orgánů. Proto se říká, že umírněné pití piva má pro tělo blahodárné účinky.

Redukuje stres, podporuje krevní oběh, trávení a pevnost kostí. O pivu se také mluví jako o přírodní prevenci civilizačních chorob. Údajně snižuje riziko infarktu myokardu, cukrovky 2. typu, nádorových onemocnění, ale i ledvinových kamenů…

Více piva, více problémů

Ovšem má to jeden háček! Pivo je dobrý sluha, ale špatný pán. Pokud si vás získá svou chutí a vy mu nebudete moci odolat, může vás zdravotně rozhodit. A to by byla škoda. Pamatujte si, že pivo je alkohol, který vzbuzuje závislost.

Pokud mu podlehnete, může vás to stát nejen spoustu peněz, ale hlavně zdraví. Vědci nedávno přišli s tím, že existuje souvislost mezi nadměrnou konzumací piva a nemocí zvanou dna. O co jde?

Dna – hrozba pijáků piva

Dně se říká také pakostnice nebo choroba králů. Vzniká v důsledku zvýšené hladiny kyseliny močové v krvi a trápí zhruba 1 – 2 % Čechů. V čem je tato nemoc nebezpečná? Při větší koncentraci kyseliny močové se mohou tvořit krystalky, které se ukládají v oblasti kloubů, šlach, ale také v ledvinách. Výsledkem jsou bolavé otoky, případně deformace určitých částí těla. V případě ledvin ale může hrozit jejich selhání. A to už je ohrožení na životě.

Všeho moc škodí

Tak jak je to s tou konzumací piva – je zdravé nebo ne? Názory mnoha odborníků se různí. Podle některých je mírné pití piva zdraví prospěšné. Spousta studií ale varuje, že pivo obsahuje alkohol, který může tělo poničit. Riziko dny je toho důkazem. Proto pokud pivo, tak jen vážně svátečně a v malém množství. Jak se říká, všeho moc škodí...

