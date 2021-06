Zdravá jednodenní dieta: Kombinace mléka a zeleného čaje vám pomůže zhubnout

Čaj je jedním z nejoblíbenějších nápojů na světě. Rádi si ho dáváme ráno, odpoledne „o páté", v zimě na zahřátí nebo v čajovně k vodní dýmce. Populární je také ve Velké Británii, kde se popíjí v kombinaci s mlékem. Právě tam vznikla dieta, jež slibuje zhubnutí až dvou kil za den.

Zelený čaj se vyrábí z listů rostliny Camellia sinensis. Je bohatý na rostlinné sloučeniny zvané flavonoidy, které působí jako antioxidanty, pomáhající v boji proti poškození buněk volnými radikály. Vysoká hladina volných radikálů přispívá k onemocněním srdce, rakovině a dalším problémům. Díky flavonoidům, jež se nazývají katechiny, je pití zeleného čaje spojené se snížením krevního tlaku, s protirakovinnými účinky a snížením hladiny cholesterolu. Na druhou stranu, mléko je bohaté na živiny, jako jsou bílkoviny, vápník a draslík, které jsou nezbytné pro optimální růst, složení těla a zdraví kostí.

Zelený čaj se vyrábí z listů rostliny Camellia sinensis. Zdroj: Valentina Razumova/Shutterstock.com

Dieta a kombinace zeleného čaje a mléka

Populární dieta slibuje zhubnutí až dvou kilogramů denně. Stačí, když si do zeleného čaje přidáte mléko v poměru 1:1. Nápoj byste měli vypít 20 minut před jídlem. Mimo jiné by se mělo tělo pročistit od toxinů. Kůru byste si měli naordinovat maximálně dvakrát do měsíce. Tato jednodenní dieta se ale dostala pod hledáček vědců. Co zjistili?

Mléko a čaj

Studie z roku 2007 představila výsledky experimentu, jež zkoumal účinek čaje s mlékem na zdraví cév. Vědci dospěli k závěru, že se mléčná bílkovina kasein váže na flavonoidy v čaji a zabraňuje jejich účinkům. Snižují se tak zdravotní benefity. Další malá studie u 18 dospělých zjistila, že konzumace mléka s kapslemi zeleného čaje potlačila zvýšení počtu spálených kalorií. Zelený čaj nebo kapsle s jeho výtažky se ale užívají v boji proti obezitě. Jak tedy může kombinace zeleného čaje a mléka pomoci s hubnutím?

Matcha latte Zdroj: Lazhko Svetlana/Shutterstock.com

Mléko, čaj a hubnutí

100 ml zeleného čaje obsahuje 0,48 kcal. Polotučné mléko s 1,5 % tuku zase 47 kcal. Když je před jídlem vypijete, mohou pomoci zaplnit žaludek, potlačit hlad a teoreticky tak můžete sníst menší porci než normálně. Dietě by se však měli vyhnout lidé trpící nesnášenlivostí mléka a ti, jež mají problém s ledvinami, žlučníkem nebo nízkým krevním tlakem.

