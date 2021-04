Jednodenní půst: Co udělá s tělem, když budete celý den pít jen čistou vodu?

Dokážete si představit, že 24 hodin nic nejíte a pijete jen čistou vodu? V dnešní době by se mnoho lidí ptalo: „Proč se takto týrat?". Studie po celém světe však dokazují, že jednodenní až třídenní půst může podpořit zdraví.

Půst je dlouhodobou součástí mnoha náboženských tradic. Předvelikonoční půst, židovský Jom kippur nebo muslimský ramadán. Forma půstu, známý jako přerušovaný, si také získává popularitu po celém světě. Slibuje nejen shození kil, ale také vyléčení chronických nemocí. Opravdu je půst tak zázračným léčebným prostředkem, který dokáže vyřešit různé zdravotní komplikace včetně rakoviny? (Zdroj: www.healthline.com)

Co se děje během půstu?

Tělo neustále spotřebovává energii. Ať už spí nebo bdí. Jeho primárním zdrojem je cukr, zvaný glukóza, který obvykle pochází ze sacharidů, včetně obilovin, mléčných výrobků, ovoce, určité zeleniny, fazolí, a dokonce i sladkostí. Játra a svaly ukládají glukózu a uvolňují ji do krevního řečiště, kdykoli to tělo potřebuje. Během půstu se však tento proces mění.

Jakmile vyčerpáte zásoby glukózy, vaše tělo začne brát jako zdroj energie tuky Zdroj: Domaskina / Shutterstock.com

Asi po 8 hodinách půstu játra využijí poslední ze svých zásob glukózy. V tomto okamžiku tělo vstupuje do stavu zvaného glukoneogeneze, což značí přechod těla do režimu nalačno. Znamená to, že absorbovalo všechny živiny, které jste předchozí den zkonzumovali.

Jakmile vyčerpáte zásoby glukózy, vaše tělo začne brát jako zdroj energie tuky.

Ačkoli nikdo nemá rád pocit hladu, skutečné hladovění nastává po několika po sobě jdoucích dnech nebo dokonce týdnech bez jídla. Pokud jste zdravý člověk, po jednodenním půstu by se vám nemělo nic stát.

Vodní půst

Vodní půst je druh půstu, během kterého nemůžete konzumovat nic kromě vody. Trvá většinou 24-72 hodin. Delší půst byste neměli bez odborného lékařského dohledu zkoušet. Několik studií potvrdilo, že půst je spojován s působivými přínosy pro zdraví, včetně nižšího rizika některých druhů rakoviny, srdečních chorob a cukrovky. Fungování nalačno může také podporovat autofagii, což je proces, při kterém tělo recykluje staré, potenciálně nebezpečné části vašich buněk. Během hladovění se může netrénovaný jedinec cítit slabý, může se mu točit hlava nebo cítit úzkost. Proto byste neměli obsluhovat žádné stroje nebo řídit auto.

Výhody podrobněji

Studie na lidech i na zvířatech spojily hladovění s řadou zdravotních výhod:

Autofagie: Studie na zvířatech potvrdily, že půst může zabránit hromadění poškozených částí buněk, což je rizikový faktor pro mnoho druhů rakoviny. Také chrání před Alzheimerovou chorobou a srdečními chorobami.

Studie na zvířatech potvrdily, že půst může zabránit hromadění poškozených částí buněk, což je rizikový faktor pro mnoho druhů rakoviny. Také chrání před Alzheimerovou chorobou a srdečními chorobami. Krevní tlak: Výzkum ukazuje, že delší vodní hladovění pod lékařským dohledem může pomoci lidem s vysokým krevním tlakem. Vědci však sledovali jedince, kteří se postili 10 dní. Žádná studie na lidech bohužel nezkoumala souvislost mezi krátkodobým 24-72 hodinovým půstem a slibovaným snížením krevního tlaku.

Výzkum ukazuje, že delší vodní hladovění pod lékařským dohledem může pomoci lidem s vysokým krevním tlakem. Vědci však sledovali jedince, kteří se postili 10 dní. Žádná studie na lidech bohužel nezkoumala souvislost mezi krátkodobým 24-72 hodinovým půstem a slibovaným snížením krevního tlaku. Inzulin a leptin: Inzulin a leptin jsou důležité hormony, které ovlivňují metabolismus těla. Inzulin pomáhá tělu ukládat živiny z krevního řečiště, zatímco leptin pomáhá tělu cítit se plné. Jednodenní hladovka může zvýšit citlivost vašeho těla na leptin a inzulín, což zvyšuje účinnost těchto hormonů. V praxi to znamená, že tělo lépe snižuje hladiny cukru v krvi a lépe zpracovává signály hladu. To může snížit riziko přejídání a obezity.

Inzulin a leptin jsou důležité hormony, které ovlivňují metabolismus těla. Inzulin pomáhá tělu ukládat živiny z krevního řečiště, zatímco leptin pomáhá tělu cítit se plné. Jednodenní hladovka může zvýšit citlivost vašeho těla na leptin a inzulín, což zvyšuje účinnost těchto hormonů. V praxi to znamená, že tělo lépe snižuje hladiny cukru v krvi a lépe zpracovává signály hladu. To může snížit riziko přejídání a obezity. Chronická onemocnění: Existují určité důkazy, že hladovění může snížit riziko chronických onemocnění, jako je cukrovka, rakovina a srdeční choroby. Studie z roku 2013 potvrdila, že 30 zdravých dospělých, kteří dodržovali pravidelně 24 hodinový půst, měli po hladovění významně nižší hladinu cholesterolu a triglyceridů v krvi – dva rizikové faktory srdečních onemocnění. Výzkum na zvířatech navíc zjistil, že půst může potlačit geny, které pomáhají růst rakovinných buněk. Může také zlepšit účinky chemoterapie. Klinická studie na lidech se však zatím neprovedla.

Možná rizika

Hladovění může být pro tělo šok. Proto by ho neměli provádět, bez předešlé konzultace s lékařem, lidé se dnou, cukrovkou nebo s poruchou příjmu potravy. Také byste si měli dát pozor na pravidelnou konzumaci čisté vody. Množství by se mělo pohybovat kolem tří litrů. První jídlo po půstu je také důležité. I když se můžete těšit na fast food, steak či jiné těžké jídlo, začněte vařenou zeleninou. Velké jídlo by mohlo zatížit trávící systém. (Zdroj: www.medicalnewstoday.com)