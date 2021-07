Jednodenní půst a voda: Jak vám pomůže den nejíst a kolik vody musíte vypít?

Půsty jsou v naší kultuře ne úplně známé, zatímco například alespoň nějak řízený půst je v jiných zemích běžný. Vzpomeňme třeba na arabský ramadán, kdy se sice jídlu ne úplně vyhýbáme, ale jíme jen v noci, Co se ale s naším tělem stane, pokud budeme 24 hodin pouze pít pramenitou vodu?

Zdroje: www.greencherry.cz, www.nejfit.cz, smiley-site.com

Voda je naprostým základem zdravého života. I když mezi dětmi nepatří zrovna k nejoblíbenějším tekutinám, její důležitost si uvědomujeme, a snažíme se, aby naše děti nepily jen sladké šťávy nebo džusy.

Pokud jste se rozhodli strávit den bez jídla, je velmi důležité naučit se rychle se postit 1 den v týdnu. A i v tomto případě je dobré projít si psychologický i fyzický trénink. Voda pomáhá snášet hlad a snižuje intoxikaci, ale to samotné nestačí.

Zde máme pár doporučení na úvod:

Tři dny před začátkem jezte více rostlinných potravin.

Omezte maso, ryby, alkohol.

Den před jezte pouze zeleninu a ovoce a pijte vodu.

Je lepší začít ve večerních hodinách před volným dnem, abyste předešli denní slabosti

Nepijte šťávy nebo čaje, ale jen vodu, jinak se jednodenní půst promění v hladovou dietu.

Pokud během procesu začne bolest hlavy, je dovoleno přidat do vody lžíci medu nebo citronové šťávy.

Jednodenní půst jednou týdně pomůže našemu tělu lépe spalovat Zdroj: Profimedia

Kolik vody?

Voda by měla být běžnou součástí našeho dne, v horkých dnech o to více. „Dospělý člověk by měl běžně vypít alespoň dva liry vody, dítě přiměřený ekvivalent podle věku, výšky, ale také fyzické zátěže. Je jasné, že sportovec vypije při běhu v létě vody daleko více, než paní odpočívající ve stínu kamenného domu,“ říká Jan Zázvorek, výživový poradce. „K vodě bychom ale samozřejmě měli vhodně kombinovat i ostatní jídlo – ovoce, zeleninu, bílkoviny, mléčné výrobky – vyvážené strava je klíčem. Já osobně nejsem fanouškem půstů, i když pravidelný, třeba jednodenní půst jednou za čas tělu pomůže a vyčistí jej.“

Co je to půst?

Pod slovem půst si většina neznalých představí jen úmorné pocity hladu, sebezapření, neskutečné chutě a někteří dokonce i nebezpečí. Opak je ale pravdou.

Na půsty bychom se ale mohli podívat i z toho pohledu, že jsou pro naše tělo zdravé – odlehčují nám od všech nečistot, kterými se denně zanášíme, a jsou léčivé. Toxické je totiž v dnešním stresuplném životě téměř vše – strava, prostředí, ve kterém žijeme, i naše mysl.

voda a hubnutí Zdroj: Red2000 Creative/Shutterstock.com

Je však i rozdíl v tom, jak půst vedeme. Je totiž rozdíl i v tom, co pijeme. A my se nyní podíváme na půst, kdy přijímáme pouze vodu. Pokud totiž konzumujeme zeleninové a ovocné šťávy, nejedná se vlastně o půst, protože stále stimulujeme trávící trakt.

Skutečný půst je ten, kdy pijeme jen destilovanou vodu, která je zbavena všech vitamínů a minerálů. Jen v tomto případě se gastointestinální trakt “vypne” a odpočine si.

Vodní půst je proto mnohem efektivnější. Náš organismus tak může veškerou energii, kterou nemusí používat ke trávení, využít na svou regeneraci.

Půst o vodě – pravidla

Samozřejmě bychom měli i při půstu o vodě dodržovat jistá pravidla. Tento půst je nejrychlejším způsobem rekonvalescence organismu, ale na druhou stranu je mnohem náročnější, co se energie a psychiky týče.

Půst o vodě má i mnohé příznivé vedlejší účinky než jen pročištění organismu. Je vynikající pro ty, kdo trpí například kožními problémy nebo astmatem. Ale rozdíl je i v tom, jak dlouho půst držíme. Dlouhodobý vodní půst (tedy 14 dní a více) u lidí, kteří se potýkají s těžkou nemocí, by měl probíhat nejlépe pod odborným dohledem a v klidu.

Nejlepší je samozřejmě lékařský dozor, kdy doktor sleduje barvu moči a dostatečný příjem vody. Jednodenní půst je naopak velmi vítaný a spousta vyznavačů životního stylu jej zahrnuje do svého běžného denního režimu klidně i jednou týdně.

Sledujte se!

Půst o vodě by neměl sloužit jako hlavní nástroj k váhové redukci. Pokud se ale rozhodnete své tělo patřičně pročistit, pak byste měli vypít alespoň 2-3 litry za den. I zde je ale příjem tekutiny – v tomto případě vody – velmi individuální a závisí na barvě moči. Pokud máte silné detoxikační symptomy, pak je potřeba vypít vody více.

Půsty mohou trvat po dobu jednoho dne až několika týdnů, vše záleží na tom, čeho při půstu chcete dosáhnout. Pokud se jedná o očistu těla, kterou provádíte pravidelně, netrpíte žádným vážnějším onemocněním, pak stačí 1-3denní půsty 1x měsíčně či jednodenní půst 1x týdně anebo vám může vyhovovat sedmidenní denní půst 1x za půl roku.

Voda je neodmyslitelnou součástí našeho dne Zdroj: Profimedia

Postupně zvyšování

Pokud se rozhodneme půst držet jednou týdně a pravidelně, tedy 4krát do měsíce, je doporučeno následující měsíc držet půsty jen dva, zato dvoudenní. Postupně pak můžete postící se dny zvyšovat, až se dostanete na 7 dní a více.

Protože je půst jen o vodě mnohem silnější, i detoxikační procesy jsou mnohem intenzivnější. Může se vám proto stát, že budete trpět bolestmi hlavy, chladem, nevolností, bolestí kloubů, zad, svalů, objevit se mohou i vyrážky na kůži, malátnost apod.

Symptomy jsou často velmi individuální a nepříjemné projevy jsou zcela normální, stejně jako při každém léčebném procesu. Stolice se na vodním půstu navíc zcela zastaví, a to na celé 3-5 dní.

I když půst dodržíme, i návrat k pevné stravě by měl být potom pomalý a pozvolný.

Nejlepší je začít hned dnes tak populární raw (živou) stravou a dodržovat pravidlo, že jak dlouho se postíme, tak dlouho by měl trvat návrat k normální stravě. Bio čerstvé ovoce a zelenina (vhodná je i na páře) je ideální stravou po půstu po dobu několika dní.

Takže když se rozhodnete postit, nezapomeňte, že byste měli dodržovat určitá pravidla!