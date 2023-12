Rozhodli jste se vylepšit svou figuru a je vám po padesátce? Nepodléhejte názorům, že je to nemožné! Jak účinně zhubnout vám poradí odbornice na výživu.

Ženy kolem padesátky prožívají období menopauzy a v jejich těle nastávají určité změny. Kromě pravidelných návalů horka přicházejí i problémy s klouby, zvýšený krevní tlak a mnohdy i nepříjemný váhový přírůstek. Nejjednodušší způsob, jak tyto nepříjemnosti dostat pod kontrolu, je zdravý životní styl a správný jídelníček. U žen, které chtějí zhubnout, to platí dvojnásobně. A podle nutriční odbornice je ze všeho nejdůležitější správná a odpovídající snídaně.

10 pravidel, díky kterým se vám podaří zhubnout? Podívejte se na toto YouTube video na kanále anshule:

Zdroj: Youtube

Snídaně je grunt

První ranní jídlo je základem dne a jedná se o ideální rutinu pro efektivní hubnutí. Potvrzuje to svými slovy i zkušená registrovaná nutriční terapeutka Nicola Shubrook, která řekla: „Ukázalo se, že snídaně vám nejen přispěje k lepšímu výběru jídla po celý den, ale i lépe podpoří váš metabolismus. Zároveň bude vyrovnávat správnou hladinu cukru v krvi a obojí pomůže s účinným hubnutím.“ Je však důležité, co si k snídani připravíte a co sníte.

close info Shutterstock.com zoom_in Začněte ráno sklenicí vody

Začněte sklenicí vody

Než však posnídáte, začněte den vždy sklenicí vody, která nastartuje váš metabolismus. Díky tomu vám při správném životním stylu půjdou nadbytečná kila lépe dolů. Dostatečný pitný režim dodržujte během celého dne.

Pozor na sacharidy

Pokud chcete žít zdravě a navíc se zbavit nevzhledných špíčků, vyvarujte se nadměrnému množství sacharidů. Nicola Shubrook připomíná, že je důležité jejich zkonzumované množství kontrolovat i během dne a dává užitečné doporučení: „Vždy jezte sacharidy jen s kvalitními přírodními tuky nebo bílkovinami. Budete déle sytí a hladina cukru v krvi bude stabilnější.“ Kdybyste hned po ránu zkonzumovali větší množství sacharidů, měli byste během dne větší chuť na sladké.

Proč i bílkoviny?

Pokud chcete hubnout, je to důležité. „Když jíte i bílkoviny, tělo má větší kontrolu nad možnou vyšší hladinou cukru v krvi,“ říká Nicola Shubrook. Je to opět cesta k rychlejšímu shazování kil a nebudou vás obtěžovat lákavé chutě po celý den.

Snídejte pomalu

Pokud chcete správně zažívat, a tedy i hubnout, nikdy u jídla nespěchejte. Naopak si vychutnejte každé sousto a velice důkladně jej vždy rozkousejte. Nebudete tak zbytečně zatěžovat svůj trávicí systém. Bonusem vám bude také to, že časem zjistíte, že se zbytečně nepřejídáte a stačí vám menší množství jídla.

close info shutterstock zoom_in Kávu si dejte až po snídani.

Když káva, tak až po snídani

Pokud si chcete udržet po celý den správnou energetickou hladinu, nespoléhejte na ranní kávu. Nahraďte ji doporučenou sklenkou vody. Kávu si dejte raději až nějakou chvilku po snídani. Nutriční odbornice Shubrook to jasně zdůvodňuje: „Pití kávy na lačný žaludek hned po ránu může způsobit prudký nárůst kortizolu, stresového hormonu a také cukru v krvi. V obou případech to negativně ovlivní nejen vaši energii, ale i správný metabolismus.“

Zdroje: www.express.co.uk, www.zeny.cz, www.apetitonline.cz