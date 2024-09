Pustili jste se do hubnutí a chcete mít krásně vypracované a štíhlé bříško? Vsaďte na jednoduchá cvičení, která stačí vložit do každodenního života.

Zpomalit stárnutí a udržovat si mladistvý vzhled není nemožné! Jestliže chcete být stále plní energie, dejte se do cvičení. A pokud vás trápí oblast tlustého a povislého břicha, platí to dvojnásob.

Pravidelný pohyb podporuje správný metabolismus, což napomáhá spalování tuků, včetně těch břišních. Navíc pevné a krásné bříško není jen o estetice, ale silné „břišáky“ podstatně zlepšují celkové držení těla, chrání páteř a zvyšují stabilitu celého těla. Které cviky hravě zvládnete i v pohodlí domova?

Jak zhubnout břišní tuk? Na zajímavé tipy se podívejte na tomto YouTube videu na kanálu Jeremy Ethier:

Správné dýchání je nutností

Základem každého cvičení je správné dýchání. Díky tomu se plně zapojí svaly tak, jak mají. Dojde tak ke zvýšení kontrakce a cvičení je na tělo mnohem účinnější. Při stažení břišních svalů byste měli vždy vydechovat a při uvolnění provádět plynulý nádech. Nikdy dech nezadržujte.

Nůžky v leže

Lehněte si na podložku na záda a ruce si nechte buď podél těla, nebo si je lze dát pod hýždě. Jestliže je na vás zpočátku cvik obtížný, můžete si ruce opřít o lokty. Dolní končetiny zvedněte mírně nad podlahu, propněte je až do špiček a střídavě roznožujte a snožujte přes sebe.

Určitě se neváhejte pustit i do dělání prkna.

Přítahy nohou v leže

Tímto cvikem lze navázat na předchozí cvik, protože je ve stejné pozici, kdy ležíte na zemi na zádech. Zvedněte nohy tak, abyste je měli mírně ohnuté v kolenou. Pak se pomocí břišních svalů přitahujte střídavými pohyby s výdechem pravým loktem k levému koleni a následně levým loktem k pravému koleni.

Zkracovačky s nohama vzhůru

Opět zaujměte stejnou výchozí polohu na zádech a zvedněte nohy směrem nahoru, aby s tělem svíraly pravý úhel. Opět je před prováděním perfektně propněte až ke špičce a s výdechem zvedejte trup a rukama byste se měli snažit dotknout nártů nebo špiček. Po celou dobu provádění cviku hlavu nepokládejte, ale bradu vsuňte do krku a protahujte se za temenní kostí. Nebude tak docházet k přetěžování krční páteře.

Velice účinné jsou na břišní partie klasické sklapovačky neboli sedy-lehy.

Sklapovačky

Velice účinné jsou na břišní partie i klasické sklapovačky neboli sedy-lehy. Lehněte si na záda, pokrčte nohy v kolenou a chodidla nechte na podlaze. S výdechem se pomalým pohybem zvedejte s předpaženýma rukama ke kolenům a s nádechem se vraťte zpět. Během tohoto cviku zapojíte všechny břišní svaly, proto jej provádějte plynule.

Prkno neboli plank

Určitě se neváhejte pustit i do dělání prkna. Lehněte si na podložku břichem dolů a opřete se o předloktí a prsty u nohou. Myslete na rovná a pevná záda, tělo by mělo být jako prkno a hlavu vytahujte rovně za temenní kostí, nezvedejte ji. Zatněte hýžďové i břišní svaly a vydržte v pozici tak, jak to půjde dlouho. Pravidelně dýchejte a dobu postupem času prodlužujte.

