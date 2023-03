Tudy do těla vstupují jedy, které vás postupně ničí. Budete překvapeni

Víte, kudy se do vašeho těla dostávají toxiny? Velmi jednoduše řečeno odevšud. Naše tělo jednoznačně ovlivňuje to, co jíme a pijeme, toxiny však přijímáme také vdechováním, dotekem kůže či přímo úmyslnou aplikací na naše tělo.

Detoxová mánie Aniž bychom problém toxinů, detoxikace a životního stylu nutně zvětšovali, každý jistě ví a dokáže si představit, že do těla se dostávají všelijaké látky a zdravé tělo si s těmi nevhodnými obyčejně dokáže dobře poradit. Má k tomu určené orgány, které se věnují především filtraci a vylučování toxinů z těla. I u toxinů však platí, že čeho je moc, toho je příliš. Tělo si někdy už nedokáže poradit, je oslabené či přímo nemocné. Jedním z často dobrovolně konzumovaných jedů je alkohol. Co se děje s tělem, pokudpřestanete pít? Popíděvejte se na toto delší, ale zajímavé video: Je jasné, že máme zcela přirozenou touhu po nižší zátěži toxiny, chceme se jich zbavit a preventivně se jim vyhnout. Čemu dalšímu se tedy máme vyhýbat? Kudy se do těla toxiny dostávají? Toxiny čili škodliviny vdechujeme ze svého prostředí. Ne nadarmo se ve městech sleduje například hladina smogu. Vdechované toxiny mohu pocházet ale také z chemikálií či kouření. Játra, ale také ledviny, kůže, plíce či lymfatický systém zbavují tělo toxinů přirozeně. Zdroj: Shutterstock Pozor na to, co jíte Konzumovaným toxinům se snažíme sice vyhýbat, a proto hodnoty různých látek v potravě jsou nejen legislativně upraveny, ale také testovány a opakovaně prověřovány. Ne všichni však máme možnost věnovat čas a peníze vlastnímu pěstování či chovu, případně nákupu produktů ekologického zemědělství, které jsou označovány jako bio. Nejen samotné suroviny, ale také zpracování je důležité, a proto se upozorňuje na vhodnost redukce či vyloučení vysoce zpracovaných potravin, které jsou produkty fastfoodů, ale také jakákoli zpracovaná dochucovaná a konzervovaná jídla s nepřirozeně dlouho trvanlivostí mohou být problematická. Průměrná žena zkonzumuje za život až 2 kg rtěnky Dalším případem, kdy toxiny konzumujeme, jsou léky, ale i nadužívání bylin. Toxiny se k nám však mohou dostat také přes kůži. Jde o používání kosmetiky. I kosmetika je sice pod drobnohledem a suroviny jsou testovány a regulovány, navíc používáme běžně jen docela malé množství. Málokdo si však uvědomí, že například průměrná žena, která používá rtěnku, zkonzumuje 2 kilogramy tohoto líčidla za svůj život. Další toxiny jsou obsažené v barvách na vlasy, ale také celé řadě dalších přípravků. Také léky jsou zátěží pro játra. Zdroj: shutterstock Je amalgámová zubní výplň plná toxinů? Může se také setkat s názorem, že k riskantním a nebezpečným patří také amalgámové zubní výplně, čili takové ty obyčejné černé až stříbřité plomby. Před několika dekádami se skutečně mělo za to, že množství kovů obsažených v této výplni může být zdravotním rizikem. Ano, tento druh výplně je sice plný těžkých kovů, ale neohrožuje lidské zdraví. Ani v případě použití amalgámové plomby se nemusíte obávat zdravotních komplikací. Zdroj: Ocskay Bence / Shutterstock.com Tyto plomby se používají přes 150 let a určitě ještě nějaký čas budou. Mají množství výhod, ale zároveň se při zkoumání ani jejich nevhodnost neprokázala. Amalgámové výplně prošly testováním a studiemi v roce 2017, kde se potvrdilo, že lékaři ani pacienti se nemusejí tohoto materiálu obávat. A při dobrém technologickém zpracování jsou ideálním materiálem, který je nejen levný, ale také kvalitní.