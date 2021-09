Černý jeřáb: Zapomenutý zázrak. Otrhat se musí po mrazech. Co vše léčí?

Aronie čili jeřáb černý je rostlina, která bez problémů roste i u nás. Víte, že je to doslova elixír života? Jeřáb černý není jen tak ledajaký keř. Vypěstujte si vlastní a přesvědčte se o jeho účincích na vlastní kůži.

Černý jeřáb čili aronie

Věděli jste, že český název černého jeřábu je aronie, ale také temnoplodec černoplodý? To zní až mysticky, co myslíte? Do černých jeřábů řadíme tři opadavé druhy keřů, jež mají všechny černé trpké plody s vysokým obsahem tříslovin a vitamínů. Ze Spojených států se aronie dostala do Evropy okolo roku 1700. Původní obyvatelé Ameriky používali aronii k výrobě potravin. I v moderním potravinovém průmyslu se aronie používá k výrobě džemů nebo potravinářských barviv a pomalu se dostává do popředí i díky zdraví prospěšným látkám, jež obsahuje.

Plody černého jeřábu jsou mimořádně zdravé. Zdroj: Shutterstock.com / Aksana Yasiuchenia

Zázračné složení černého jeřábu

Černý jeřáb je rostlina velmi bohatá na antioxidanty a je zdrojem vitamínů B, C, E, a B3 též zvaného niacin. Z minerálů obsahuje především hořčík, železo, vápník, draslík, měď, mangan a významý je také jód. Díky svému nutričně významnému složení aronie harmonizuje činnost štítné žlázy, pozitivně ovlivňuje pružnost a propustnost cévního systému a je vyhledávaná pro léčbu hemeroidů a křečových žil.

Plody aronie jsou doslova nabité vitamíny, antioxidanty i minerály. Zdroj: Shutterstock.com / TwilightArtPictures

Černý jeřáb je velmi nenáročný

Pokud se rozhodnete černý jeřáb pěstovat, pak vězte, že to je na půdu nenáročná rostlina, která nemá problém ani v drsnějším a chladnějším prostředí. Můžete ji pěstovat jako strom i keř, případně živý plot. Na škůdce a choroby netrpí a naroste vám až do dvou metrů na šířku a o něco více na výšku. Po květnovém kvetení začne brzy plodit a pokud si dozrávající černé plody nebudete vhodně chránit, ptáci se o sklizeň postarají dřív než vy.

Na podzim se temnoplodec čili aronie nádherně vybarvuje. Zdroj: Shutterstock.com / Arti_Zav

Kdy jsou plody černého jeřábu nejlepší

Plody aronie se sklízejí v září a konzumují nejlépe čerstvé. Pokud je necháte na keři přejít mrazem, stejně jako trnky mírně zasládnou a ztratí svoji typickou trpkost. Můžete je také sušit, kompotovat, zmrazit nebo použít na výrobu domácích sirupů, vína, moštů a džemů.

Bobulky černého jeřábu seženete i v obchodech

Nebojte se, i když nemáte černý jeřáb vlastní, můžete si jej dopřát. V obchodech, lékárnách či prodejnách zdravé výživy jej najdete jako 100% džus, sirup či sušené plody. Ty jsou také někdy obsaženy v ovocných čajích. Oblíbenými kombinacemi jsou aronie se šípkem a černým rybízem, s borůvkou nebo rakytníkem a jahodou. Aronii čili černý jeřáb lze také koupit jako doplněk stravy v tobolkách.

Štáva z černého jeřábu je k dostání v obchodech se zdravou výživou. Zdroj: Shutterstock.com / 2Ban

