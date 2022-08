Jeřabiny: Proč se po nich hubne a proč by je měly jíst zejména ženy nad 50

Stromy obsypané oranžovými kuličkami jsou symbolem končícího léta a začínajícího podzimu. Jeřabiny nemíjejte bez povšimnutí, obzvláště ne, je-li vám už přes padesát.

V tomto věku se řada lidí potýká s nejrůznějšími zdravotními problémy, které sice nemusí být nijak závažné, ale pokud se jim nevěnujete, mohou se z nich stát chronické potíže. Zdravotní pomoc rovnou z přírody je tím nejlepším, co pro své tělo můžete udělat. Jeřabiny jsou totiž zdravotním zázrakem, a to především díky svému obsahu vitamínu C, dokonce ho obsahují více než citrusové plody. Vitamín C je pro tělo nezbytný, a to jak pro imunitní systém, tak pro nervovou soustavu, zejména pro činnost mozku. Vstřebává těžké kovy, vytváří kolagen pro zdravé kosti, dásně, zuby a krevní cévy, v neposlední řadě působí jako nejlepší antioxidant.

Málo kalorií

Trápí vás zácpa? Jeřabiny mají také mírné projímavé účinky, dokáží prý i rozpustit písek v močových cestách. Výborné jsou při nachlazení, pokud ztratíte hlas nebo jako prevence revmatismu, který často začíná trápit lidi už kolem padesátky. Naše babičky si jeřabiny připravovaly při žlučníkových potížích nebo když je bolely ledviny. Pokud při jejich přípravě vynecháte cukr, můžete je konzumovat i v případě, že potřebujete shodit pár přebytečných kil. Obsahují totiž velmi málo kalorií. Můžete je tedy mlsat bez výčitek.

Jeřabiny sladkoplodého jeřábu nejsou trpké. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Chrání oči

Bobulky jeřabin jsou skvělým zdrojem i dalších důležitých vitamínů, jako jsou vitamíny A, K, E a P, dále minerálů jako draslík, hořčík, meď a sodík. Jeřabiny konzumujte, pokud chcete předejít cukrovce nebo pokud chcete zlepšit paměť. Jsou vynikající pro všechny, kteří mají problémy se zrakem, protože ovlivňují kvalitu vidění a také chrání naše oči před nebezpečným UV zářením. Obecně zlepšují psychický a emocionální stav.

Jedlé a nejedlé

Na svých cestách v přírodě však dávejte pozor, protože můžete potkat i jeřabiny, které nejsou jedlé. Jedovaté sice nejsou, dají se jíst až po tepelné úpravě, ale jejich plody jsou hodně trpké a ke konzumaci nevhodné. Jedná se o jeřáb ptačí, který má na rozdíl od jeřábu jedlého resp. sladkoplodého, po celém obvodu pilovité listy. Jeřáb jedlý má půlku každého listu hladkou a půlku směrem k jeho špičce má pilovité zoubky. Jeho plody nejsou tak silně trpké jako u jeřábu ptačího, jsou mírně nakyslé, ale je také nutné je tepelně zpracovat.

Připravte si třeba vynikající jeřabinový džem s jablky. Zdroj: Shutterstock

Vždy tepelně upravit

V syrových plodech jeřábu jedlého je kyselina parasorbinová, která dráždí žaludek, konkrétně žaludeční stěnu, a po konzumaci syrových plodů můžete trpět nevolností. Jakmile však tyto jeřabiny povaříte nebo naložíte do alkoholu, kyselina se zničí. Pokud však při svých toulkách narazíte na jeřáb sladkoplodý moravský, určitě si jeho bobulky nasbírejte. Patří k nejchutnějším druhům jeřábů, ideální na šťávu, džem i do čajů ze sušených plodů, které jsou skvělé, pokud trpíte revmatismem.

Jeřabinový džem

Připravte si třeba vynikající jeřabinový džem s jablky, a to ze 60% jeřabin, které podlijte trochou vody a podusíte do poloměkka, následně k nim přidejte 40% nakrájených a oloupaných jablek. Duste pak, dokud vše nezměkne. Měkké ovoce prolisujte, opět duste, dokud džem nezhoustne. Poté přidejte cukr, na 1000 g ovoce počítejte asi 500 g cukru. Na závěr opět vše povařte a plňte do sklenic, jak jste zvyklí.

Čaj z jeřabin

Pokud si jeřabiny nasušíte, můžete z nich připravovat i čaj, je vhodný při nachlazení, ale je také močopudný a pomůže při vyplavování písku z močových cest. Stačí jednu lžičku sušených plodů vylouhovat 20 minut v 250 ml vroucí vody. Čaj však neužívejte dlouhodobě a ne víc než dvakrát denně.

