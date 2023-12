Nejen ořechy, ale i další suché plody, jsou oblíbenou pochoutkou, kterou si nasypeme do misky na oslavě, při posezení s přáteli nebo večerním sledování televize. Nabízejí ale daleko víc než jen chuťový zážitek. Třeba takové mandle jsou téměř zázrak.

Jak často si dopřejete pár mandlí? Jednou za týden, za měsíc, na Vánoce nebo vůbec? Zajímavou informací je, že bychom měli sníst alespoň deset mandlí denně. Nejenže jsou dobré, ale hlavně dokáží doslova divy s organismem. Co se stane, když do svého jídelníčku tato semena, původem ze Středního východu, budeme zařazovat se železnou pravidelností?

Svět plodů na youtube nabízí další informace o těchto zázračných semenech:

Zdroj: Youtube

Vitamíny i minerály

Podle specialistů na výživu a fungování těla si můžeme deseti mandlemi denně zajistit vyrovnanou hladinu cukru v krvi. Jde totiž o zdroj velkého množství prospěšných látek jako jsou omega-3 nenasycené mastné kyseliny, esenciální aminokyseliny, ale také bílkoviny, vitamíny (zvláště ze skupiny B), a v neposlední řadě také minerální prvky, jako je draslík, chróm, hořčík, měď, vápník a mnohé další. Antioxidanty, jež jsou v mandlích obsaženy, navíc působí proti zvyšování hladiny cholesterolu v krvi a tím přispívají ke zdraví celé oběhové soustavy, včetně snižování krevního tlaku.

Proti cukrovce

Aby ani toho nebylo ještě dost, jsou mandle také bohatým zdrojem hořčíku, který má velmi pozitivní vliv na vyrovnávání hladiny glukózy (tedy cukru) v krvi. Mandle tak můžeme použít i ke snižování jeho nad normu vysoké hladiny, což je dobrá zpráva pro pacienty s cukrovkou 2. typu, kteří ale o účincích mandlí jistě velmi dobře vědí. Ani to ale stále není všechno.

Železo pomůže s bojem proti anémii

Poměrně vysoký obsah železa je prospěšný pro lidi, kteří se dlouhodobě potýkají s jeho nedostatkem v těle a trpí tedy anémií. Ta může být velmi nepříjemná, protože jde mimo jiné o nedostatečnou tvorbu hemoglobinu, tedy červeného krevního barviva, které je schopno na sebe vázat molekuly kyslíku a následně jím zásobit všechny orgány i periferní části těla. Pokud není v organismu dostatek železa, není hemoglobin a není ani pro život nezbytný kyslík. Mandle nám s tímto problémem mohou do značné míry pomoci.

close info Josie Elias / Shutterstock.com zoom_in I u nás můžeme sklízet sladké mandle.

Podporujte svůj mozek

Jak z předchozích řádek plyne, mandle by se měly stát důležitou a stabilní součástí našeho jídelníčku. Lepší zdravotní stav těla se totiž samozřejmě projeví i navenek, a to jak větší energií nejen na sport, ale i zvládání běžných denních povinností, tak i lepší odolností naší nervové soustavy, včetně zlepšení nálady a činnosti mozku. Antioxidanty působí proti zbytečně rychlému nástupu příznaků stárnutí a zpomalí jak tvorbu vrásek, tak i ubývání energie spojené s vyšším věkem.

Všechno spolu souvisí

Působí-li mandle jako prevence proti vysoké hladině cholesterolu, pak přispívají ke správné průchodnosti cévního systému, zvyšují-li obsah železa v krvi, pomáhají ke správnému okysličování těla. Někteří odborníci dokonce přísahají na protirakovinné působení mandlí a ženy jim zase mohou poděkovat za vyrovnanou hladinu hormonů v těle, krásné vlasy, nehty i pokožku.

Tak co říkáte, nestálo by za to koupit si ještě dnes sáček mandlí a vyzkoušet kouzla, která dokáží?

Zdroje: www.actualno.com, www.zdravoslav.cz, www.onlinefitness.cz