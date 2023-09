Vyznáte se ve všech těch dietách a radách, jak dosáhnout úbytku na váze, a hlavně jak si váhu udržet? Co je metoda 80/20, přerušovaný půst a jak to udělat, abychom zhubli bez hladovění?

Přerušovaný půst jako způsob hubnutí

V nedávné době se také objevilo hubnutí za pomoci přerušovaného půstu čili rozdělení dne na části určené k postění. Důležité informace, rady a doporučení ohledně přerušovaného půstu se dozvíte v tomto videopříspěvku od Petra Havlíčka, který platí u nás za jednoho nevýznamnějších odborníků na stravování. Rozhovor pro vás připravil kanál Ženy na síti.

Diety, jídelníčky a jejich skladba

Jídelníčky, které slibují hubnutí, mohou vypadat všelijak. Pokud však neinklinujete k jednotvárným dietám, což je jen dobře, měl by takový jídelníček zahrnovat zeleninu, ovoce, libové maso a ryby, luštěniny, semena a ořechy, celozrnné výrobky, mléčné a zakysané výrobky, ale také vhodné kvalitní tuky.

Obecně se doporučuje 35 % bílkovin, 45 % sacharidů a asi 20 % tuků. Poměry se mohou mírně lišit, a i když se může na první pohled zdát, že tak nějak vlastně váš jídelníček vypadá, dokud si nezačnete jídlo plánovat nebo zapisovat.

Vyzkoušejte si týden sledovat příjem kalorií, sacharidů, tuků a bílkovin. Pomohou vám s tím aplikace v chytrém telefonu. Pak budete mít mnohem lepší představu o tom, jak se vlastně stravujete.

K čemu je metoda 80/20?

Úskalím není jen nacpat všechna pravidla do jídelníčku, ale také vydržet, protože dieta by měla spíš představovat pomalou změnu k lepšímu. Jsme netrpěliví, vůli máme slabou a čím více si něco odepíráme, tím více po tom toužíme. A právě proto je tu metoda 80/20. Jistě jste slyšeli o tom, že by se člověk neměl hned zhroutit, když občas zhřeší a sní nevhodné, často nezdravé a příliš kalorické potraviny.

Jídelníček by měl být pestrý. Občasné přešlapy jsou dovolené, ale měly by se hlídat, například metodou 80/20.

Metoda praví, že dlouhodobé diety fungují lépe, pokud si už od začátku řekneme, že budeme jíst správně, tedy kvalitní a nutričně vhodné potraviny z osmdesáti procent a zbylou dvacítku obětujeme mlsání, hřešení a občasným úletům, ale také například konzumaci vysoce kalorického alkoholu. Metoda 80/20 však řeší jen otázku udržitelnosti a nabízí každému sice dietní režim, ale takový, který vám dopřeje sem tam pauzu.

Nenechte se rozhodit a používejte pravidlo 80/20.

Jak zhubnout?

V každém případě pro potřebu hubnutí je nezbytně nutný kalorický deficit a ten se odvíjí výhradně od výše příjmu a výdeje energie. Zde přichází na řadu doporučovaný pohyb. Jak je dobře známo, díky výdeji energie při pohybu budete hubnout rychleji a navíc posílíte tělo. Díky svalové hmotě budete také spalovat rychleji.

O hladovění tedy vůbec není řeč. Nespoléhejte na krátkodobý efekt několika dnů hladovění, kila vzápětí naberete! Najděte si zdravý způsob stravování, který budete mít kaloricky pod kontrolou a dovolte si malá zhřešení. Hlavně je třeba vydržet!

