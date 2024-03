Je možné, aby byla mražené jídla zdravější než čerstvá? Renomovaný britský lékař říká, že ano. My vám vysvětlíme, jak to myslí, abyste si příště mohli zmrazit potraviny, které stojí za to!

Je lepší mražené nebo čerstvé

To je ale hloupá otázka! Přece každý ví, že čerstvé je vždy lepší. Opravdu? Jistě jste už zmerčili, že existují různé potraviny, které se do mrazáku nehodí a velmi rychle mražením ztrácejí na kvalitě. I když mražení vypadá jako hračka a stačí přeci šupnout zabalené jídlo do správného mrazícího boxu, není to tak docela pravda. I mražení a rozmrazování potravin má svá pravidla a velmi se řeší například bezpečnost rozmrazování i skladování drůbežího masa i jiných druhů mas. Na kvalitu mražených potravin se ale podíváme z docela jiného úhlu.

Co všechno jde zmrazit? Na tuto otázku si odpověděli autoři videopříspěvku z YouTube kanálu Zachraň jídlo. V tomto krátném videu vám ukážou několik potravin, které běžně nemrazíme , ale určitě bychom mohli. Podívejte!

Ztrácí jídlo živiny zmražením?

Mražení potravin je jedním z nejjednodušších způsobů, jak jídlo uchovat. Často nevyžaduje speciální přípravu a potraviny stačí jen dobře zabalit a uložit do mrazáku. O tom, zda je mražení potravin dobrý nápad, se vedly často debaty a na problém se lze rozhodně dívat z různých úhlů. Zachová si jídlo svoji kvalitu a texturu, nutriční látky, je to nerychlejší, nejlacinější či obecně nejekonomičtější způsob? Rozhodně se při něm spotřebovává energie, kterou musí někdo vyrobit i zaplatit. Na druhou stranu mražení významně redukuje plýtvání jídlem a také se ukázalo, že mražené jídlo sice tímto způsobem sladování pozbude nějakých nutričních látek, ale je to naprosto zanedbatelné množství.

Odborníky i veřejnost o tom ujišťuje studie s názvem „Vybrané analýzy živin čerstvého, čerstvě skladovaného a mraženého ovoce a zeleniny“, která byla zveřejněna v odborném časopise Journal of Food Composition and Analysis v únoru roku 2017. Toto zjištění úzce souvisí s tím, co tvrdí doktor Mosley.

Britský lékař Dr. Michael Mosley, který spolupracuje s online deníkem express.co.uk a sám publikuje knihy a články především o zdraví a vlivu jídelníčku, přichází se zajímavým tvrzením. To je na první pohled zvláštní, ale na druhý docela jasné a logické.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Mražením zelenina nic nezíská, ale může si udržet víc nutričních látek než čerstvá zlenina.

Jak to, že jsou některé mražené potraviny lepší?

Říká, že některé potraviny jsou dokonce lepší, respektive nutričně zajímavější. Podle něj je zcela zásadní, že průmyslově mražené potraviny byly takto konzervované v okamžiku, kdy byly tyto potraviny velmi čerstvé, obsahovaly nejvíc nutričních látek a rozhodně tedy dosahovaly nejvyšší možné kvality. Nejde tedy o to, že by získaly nějaké kvality mražením, ale naopak že byly velmi kvalitní, když ke zmražení došlo. Vzhledem k tomu, že tento proces téměř nijak neovlivňuje nutriční hodnoty potravin, nedochází k dramatickým ztrátám a potraviny jsou stále velmi výživově na výši.

Dr. Mosley rád zmiňuje také praktičnost mražení a použitelnost zmrzlých potravin, které byly dopředu nakrájené, nastrouhané či rozdělené na menší části. Vypichuje, že velmi kvalitní je například mražený špenát, který by se jen málo kdy dostal čerstvý do kuchyně v takto vysoké kvalitě, jako když je neprodleně uskladněný mražením. Nicméně mezi nutričně nejzajímavější patří mražené drobné zahradní a lesní ovoce, jehož sezona je příliš krátká a také se rychle kazí. Zmrazením pro udržení nejlepší možné nutriční hodnoty je také ideální skladovat zelené bylinky nebo ryby.

Zdroje: express.co.uk, researchgate.net