Linda Hájíčková 18. 2. 2024 13:00 clock 3 minuty video

Už jste někdy slyšeli větu: „Jste to, co jíte.“? Mozkové funkce jdou totiž ruku v ruce s výživou, přičemž některé potraviny mohou být pro váš mozek opravdovým nepřítelem. Dejte si proto pozor na potraviny, které jíte. Může to negativně ovlivňovat nejen vaše myšlení, ale také i paměť a náladu.

Způsob stravování hraje klíčovou roli ve vašem zdraví, a to platí i pro zdraví vašeho mozku. Abyste chránili svůj mozek před nepříznivými účinky některých potravin, je důležité jíst především vyváženou stravu bohatou na antioxidanty, omega-3 mastné kyseliny a vitaminy, které posilují mozkovou funkci. Kterým potravinám se naopak vyhnout velkým obloukem, jež zvyšují riziko vzniku demence? Bobuloviny, ořechy a jaké další potraviny jsou nejlepší pro mozek, můžete zjistit z videa na YouTube, na kanálu Fakta o zdraví: Zdroj: Youtube Negativní dopady rafinovaného cukru Cukr, král sladkostí, ale zloděj zdraví mozku. Nadměrná konzumace rafinovaného cukru může způsobit zvýšení hladiny krevního cukru, což může vést až k zánětům v mozku. Tyto záněty jsou spojeny s rizikem vzniku neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba. Ve kterých potravinách se nejvíce vyskytuje? close info Shutterstock zoom_in Kromě špatných potravin existují i vhodná jídla, která pozitivně prospívají mozku. Utrum nezdravým sladkostem Jídla obsahující rafinovaný cukr zahrnují především sladké dezerty, jako jsou dorty, zákusky či muffiny. Ve velkém množství se vyskytuje také ve slazených nápojích, především v ovocných šťávách s přidaným cukrem, energetických nápojích a limonádách. Nebezpečí umělých tuků Tuky jsou důležitou součástí naší stravy, ale ne všechny jsou vytvořeny stejně. Transmastné kyseliny, jinak řečeno umělé tuky, mohou mít katastrofální dopad na zdraví mozku. Tyto tuky totiž způsobují záněty v mozku, čímž narušují jeho normální funkci. Konzumace potravin s transmastnými kyselinami může rovněž zvýšit riziko vzniku Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění. close info Shutterstock.com zoom_in Průmyslově zpracované potraviny mozku nesvědčí. Zapomeňte na rychlé občerstvení Nestíháte si doma vařit, a proto chodíte do restaurací s rychlým občerstvením? Pokud chcete mít zdravý mozek, měli byste dát sbohem všem smaženým jídlům, jako jsou hranolky, kuřecí nugety nebo hamburgery. Transmastné kyseliny se ovšem nachází také v průmyslově zpracovaném pečivu, mezi který patří sušenky či croissanty. Vhodné nejsou ani instantní polotovary. Milná představa o umělých sladidlech Máte pocit, že děláte dobře, když se úspěšně vyhýbáte cukru, který nahrazujete umělými sladidly? Bohužel, ani ty nejsou pro váš mozek ideální volbou. Umělá sladidla mohou narušit rovnováhu mikrobiomu ve střevech, což má nepříznivý vliv na mozkovou funkci. Některá umělá sladidla jsou navíc spojována s migrénami a dalšími neurologickými poruchami. Zdroje: express.co.uk, superionherbs.cz, novinky.cz

