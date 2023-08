10 záludných jídel plných sodíku: Jíte je? Pak se nedivte, že jste po 50 oteklí

Sodík hraje klíčovou roli při udržování správného objemu krve a tekutin obecně v celém těle. Množství sodíku v krvi ovlivňuje, kolik vody tělo zadržuje, proto přímo souvisí s tím, kolik jej zkonzumujeme. Obzvláště po padesátce bychom si na to měli dávat pozor.

Zdroje: www.healthline.com, www.everydayhealth.com

Záludný sodík

Sodík, respektive sůl ovlivňuje víc než jen vodu v těle. I když by se mohlo zdát, že sodík působí především na ledviny nebo močový měchýř, není to tak. Nadbytek sodíku v těle je nebezpečný také pro srdce nebo mozek. Vysoký příjem sodíku čili solí souvisí přímo s vysokým krevním tlakem, onemocněními srdce, osteoporózou či citlivostí na inzulin a dalšími.

Nicméně mnohé obtíže necítíme a nevíme o nich, dokud se neprojeví závažným onemocněním. Zato zadržování vody je nepřehlédnutelné. Pokud vás zajímá, jak se zbavit přebytečné vody v těle pomocí močopudných potravin, podívejte se na tento videopříspěvek od Aleše Lamky, který se věnuje fitness.

Kolik sodíku je tak akorát?

Maximální denní doporučený příjem je 5 g denně, ideální je však ještě menší množství, a to zhruba polovina. Bohužel u nás je konzumace sodíku velmi vysoká, průměrně jde o trojnásobek maximálního doporučeného příjmu. Proč je to tak? Konzumujeme nejen slané, ale také potraviny, o kterých ani netušíme, že mají příliš mnoho sodíku.

Například cereálie mají také nadbytek sodíku. Zdroj: Profimedia

Tato jídla vás překvapí vysokým obsahem sodíku

Zatímco vyhýbání se slaným potravinám, jako je popcorn a hranolky, je známé, mnoho netušených potravin v sobě skrývá vysoký obsah sodíku. Například zpracovaná masa a uzeniny jsou také plné sodíku.

Snídaňové cereálie

K příjmu sodíku přispívají také snídaňové cereálie, do kterým by to také málokdo řekl. Nejhůř jsou na tom obvykle kukuřičné lupínky. Ač se zdají být lepší volbou vzhledem k menšímu množství cukru, se solí už to tak slavné není.

Zeleninové šťávy, polévky a bujony

Vysokým obsahem sodíku mohou překvapit i zeleninové šťávy nebo polotovary polévek či kořenící směsi, masoxy a další bujony v kostce.

Omáčky, chléb i mléčné výrobky

Stejně tak je to u dalších vysoce zpracovaných jídel. Mražená jídla, omáčky na špagety, a dokonce i chléb a tortilly i podobné pečivo významně přispívají ke spotřebě sodíku. Vysoký obsah sodíku mohou mít také mléčné výrobky, jako jsou různé měkké sýry, ale sýry obecně.

I mnohé sýry jsou příliš slané. Platí to o brynze, ale také tvarůžcích a dalších. Zdroj: Shutterstock

Tuňák v konzervě

Další na řadě jsou mořské plody včetně tuňáka v konzervě, i když obecně patří obecně patří tyto suroviny mezi zdravé potraviny.

Konzervovaná rajčata

I na další na první pohled zdravé jídlo, jako jsou konzervovaná rajčata, obsahuje přidanou sůl, což může zvýšit celkový obsah sodíku ve vašem těle.

Instantní ovesné vločky

Některé instantní ovesné vločky obsahují přidanou sůl, aby bylo dosaženo výraznější chuti.

Z tohoto výčtu je poměrně jasné, proč se v posledních letech věnuje osvětě o přípravě jídla z čerstvých potravin taková váha a lékaři i vědci varují před vysoce zpracovanými potravinami.