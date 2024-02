Které potraviny vám mohou pomoci udržete si postavu a vypadat mladistvě? Zařaďte právě tyto do svého jídleníčku. Udělájí vám jen dobře! Opravu. Podporují i metabolické procesy, což je s přibývajícím věkem stále důležitější.

Nepodceňujte jídelníček!

Ozývá se to snad ze všech stran. Jezte zdravě! To, co jíme a jak žijeme má na naše tělo často významně větší dopad než genetické dispozice po našich předcích. Ne, že by na nich vůbec nezáleželo, ale strůjcem vlastního zdraví jsme především my sami, a to se začíná zpravidla projevovat postupně během života s přibývajícími roky. Už po čtyřicítce se začínají objevovat některé změny, které souvisejí se stárnutím. Dnes stárnout nikdo nechce a když, tak s grácií! Čili zdraví, aktivní a krásní, jak nejdéle je to možné. Se stárnutím si také spojujeme přírůstek na váze, a i s ním bojujeme zač je toho loket.

S hubnutím vám mohou pomoci také potraviny, které obsahují jen minimum kalorií. Právě o takových pro vás připravil příspěvek na svém YouTube kanálu také Jaroslav Pecka.

Zdroj: Youtube

Potraviny důležité pro váš metabolismus

K pěkné figuře a pocitu mladistvosti v každém případě patří pohyb. Nejen rekreační, ale i takový, při kterém vytvoříme a udržíme svalovou hmotu. Jak už bylo řečeno, zásadní je také to, čím naše tělo krmíme, protože ne vše, co je chutné skutečně prospívá našemu organismu.

Víte, které potraviny vám mohou pomoci zpomalit stárnutí a zrychlit metabolismus? Přispějí nejen k celkové pohodě, ale i vaší snaze udržet si váhu a pěkný vzhled! Fitness koučka a výživová expertka JJ Virginová, která pracuje již několik dekád pro mnohé hvězdy Hollywoodu, vypichuje především tyto potraviny.

Tělo potřebuje pestrý a na živiny bohatý jídelníček, ale jedním ze zásadních stavebních prvků a pomocníků v udržení svalové hmoty i její případné tvorby je bílkovina. Z mnoha důvodů se doporučují především živočišné bílkoviny čili masa, vejce a mléko, nicméně je i mnoho rostlinných zdrojů a mezi nejvýznamnější patří luštěniny a především sója, semínka a ořechy, v menším množství pak některá listová zelenina.

Také probiotika a rezistentní škroby hrají obrovskou roli ve zdraví vašeho zažívacího systému, ale tím i celého organismu. Napomáhají hubnutí, ovlivňují hladinu krevních cukrů a mnoho dalšího. Mezi takové potraviny patří často zmiňované fermentované potraviny, ale také čerstvé zelené banány, česnek, pórek, kakao ovesné vločky, jablka nebo lněná semínka.

Metabolismus podpoří i koření a nápoje

V žádné případně nezapomínejte ani na koření. Důležitý je například kajenský pepř, který napomáhá trávení a metabolických procesů. Jako velmi důležité Virginová označuje i pro své léčivé schopnosti často probíraný zázvor a kurkumu.

Mezi nejzajímavější nápoje zařadila nejen na antioxidanty bohatou kávu a zelený čaj, ale také citrony či jablečný ocet, které mohou pomoci regulovat hladinu krevních cukrů.

V každém případě je nutné, aby mělo tělo dostatek tekutin, protože i mírná dehydratace vede k uskladňování tuků tělem.

Zdroje: jjvirgin.com, healthline.com