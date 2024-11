Zajímáte se o výživu a čím vším podpořit zdraví těla? Konkrétní potraviny ať už představují zdravé tuky, vlákninu, vitaminy, minerály či antioxidanty působí také různě na náš mozek, paměť i nervy. Mezi velmi zajímavé objevy patří zjištění, že mozku svědčí batáty.

Mozku svědčí i sladké brambory

Mozek často vnímáme jako mystický, především díky tomu, jak komplikované procesy v něm probíhají. Navíc se zdají být jen těžko polapitelné a pochopitelné, pokud nepatříte mezi odborníky. Jednoduše řečeno, stahy srdce si dokážeme představit mnohem lépe než to, co a jak se děje v mozku.

Nicméně je jisté, že naše skladba jídelníčku má vliv nejen na svaly a kosti, ale také na mozek a jeho fungování. I když se často mluví o ořeších a semínkách nebo rybách, i sladké brambory patří mezi nesmírně prospěšné potraviny, která mohou významně přispět také ke zdraví mozku.

Co tvrdí experti o sladkých bramborách se dozvíte také v tomto příspěvku z YouTube kanálu TIME.

Zdroj: Youtube

Sladké bramobry: Zdraví se skrývá uvnitř i na povrchu

Nicméně volbou konkrétních potravin můžeme podpořit nejen zdraví onoho tlukoucího srdce, ale i zdraví mozku a procesů, které se v něm odehrávají. Má se za to, že pro mozek jsou nejdůležitější omega-3 mastné kyseliny, antioxidanty, vitaminy skupiny B a také E a D, z minerálů především hořčík a také flavonoidy a aminokyseliny.

Mnohé tyto látky byste mohli najít v rybím mase, a proto jsou ryby také tolik vypichované a neustále se upozorňuje na jejich důležitost. Nicméně existuje celá řada dalších velmi prospěšných potravin a mnohé z nich jsou rostlinného původu. Zdá se, že rybám mohou směle konkurovat například sladké brambory čili batáty.

Co do sladkých brambor čekat? Je to zelenina bramborám podobná, ale opravdu jen vzdáleně. Tvar má protáhlý, slupku spíš fialovou či do vínova, existují ale i druhy se slupokou oranžovou nebo žlutou. Chuť batát se podobá víc mrkvi než bramboře. Je totiž příjemně sladká.

Batáty jsou plné škrobů a vlákniny. Přestože obsahují cukry, jsou vyloženě vhodné pro diabetiky díky nízkému glykemickému indexu. V batátách se nachází také látka zvaná caiapo, která sice souvisí s regulací a citlivostí na inzulin, nicméně tím nepřímo také přispívá ke zdraví mozku a zlepšení kognitivních schopností.

Navíc se ve sladkých braborách nachází veliké množství vitaminu A a antioxidantů, což podporuje obranyschopnost těla i zdraví očí a v neposlední řadě i mozku. Protizánětlivé sloučeniny v batátách totiž prospívají veškerým orgánům včetně mozku, což přispívá ke zlepšení paměti i boji s neurodegenerativním onemocněními, jako je například Alzheimerova choroba.

Mozek chrání i fialové barvivo ze slupek batátů

Aby toho nebylo málo, vědci se zabývají také zvláštním složením fialové slupky brambor. Nebývalé účinky barviva ve slupkách totiž léčily a podpořily zdraví mozku u hlodavců.

Například v roce 2010 publikované studie s názvem „Fialová barva sladkých brambor potlačuje akutní zánětlivou reakci vyvolanou lipopolysacharidem v mozku myši“ otištěná v Neurochemistry International a „Fialová barva sladkých brambor zmírňuje stárnutí mozku vyvolané D-galaktózou u starých myší podporou přežívání neuronů prostřednictvím dráhy PI3K a inhibicí apoptózy zprostředkované cytochromem C“, která byla publikovaná v časopise Brain Patology, cílí právně na zkoumání fialového barviva, které má hned několikeré pozitivní účinky na mozek.

Ač je jasné, že nelze jednoznačně potvrdit stejný vliv fialového barviva na mozek člověka, myším barvivo ve slupkách zlepšilo kognitivní funkce a chránilo jejich neurony proti vnějším vlivům, a to i proti záměrně podávaným toxickým látkám. Pokud tedy budete batáty kupovat, vyberte si ty s fialovou slupkou a konzumujte je i s ní.

Zdroje: medicalnewstoday.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov