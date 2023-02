Tyhle kombinace potravin nesmíte jíst. Zaděláváte si na velký zdravotní problém

Zajímáte se o zdravou výživu, anebo byste chtěli začít stravovat se jinak a lépe? Vyvážený jídelníček není nic složitého, ovšem i skladba potravin musí splňovat určitá pravidla. Nevhodnou kombinací potravin byste si totiž mohli zadělat na zdravotní potíže.

Osvěta i sortiment potravin jsou zdravému stravování nakloněny více než kdy dříve. Zároveň se velmi často s přibývajícími civilizačními chorobami skloňuje zdravý životní styl, který jde s úpravou jídelníčku ruku v ruce a bez kterého by to nešlo. Jíst zdravě může každý, chce to jen odhodlání a vůli něco změnit, zájem a dobrý zdroj informací.

Kombinujte potraviny správně

Odhodlání nechybí, ale je náročné se vyznat v nekonečném množství protiřečících si informací?

Pojďte se podívat s námi, jak se s právně stravovat a jak se vyvarovat některých chyb. Na videu najdete srozumitelné vysvětlení od odbornice na výživu, Margit Slimákové:

Nejlepší metodou, jak netápat ve zdravé výživě, je konzumace přirozených potravin. Tedy takových, které nejsou průmyslově extrémně zpracované a také ty, které obsahují vysoký podíl cukrů a tuků zároveň. Právě konzumace takových potravin má negativní účinek na zdraví a kondici organismu.

Tyčinky, brambůrky, jídlo z rychlého občerstvení, všechny tyto potraviny v sobě ukrývají kombinaci živin, která může způsobit vážné zdravotní potíže. Zdroj: shutterstock

Omezujte a vybírejte pečlivě

Pokud se zaměříte na kvalitu svého jídelníčku, dojde k vyloučení jistých potravin. Těmi jsou ultrazpracované pokrmy, jako sladké balené pečivo, nejrůznější brambůrky a pochutiny k televizi, tyčinky a sušenky. Ale i nekvalitně zpracované hotovky a jídla „z pytlíku“.

Všechny tyto potraviny mají něco společné. Kombinují v sobě neúměrné množství tuku a jednoduchých sacharidů, obsahují aditiva zvýrazňující chuť. Je velmi lehké vytvořit si na nich závislost a často tak nezůstane jen u malé misky chipsů, naopak je většinou pokořeno celé balení a ne jedno. Neznamená to však, že byste se od teď měli cukrům a tukům ve stravě zcela vyhýbat a měli byste jíst jen bílkoviny. To rozhodně ne, jen je nutné mezi sacharidy a tuky vybírat ty správné.

Komplexní sacharidy a zdravé tuky jsou naprosto v pořádku. Zdroj: shutterstock

Ovesná kaše je v pořádku, ale vlastnoruční

Pokud jste zvyklí snídat ovesnou kaši, s klidem ji snídejte dál. Připravte si ji ale sami, vezměte si ovesné vločky, které můžete namočit přes noc, uvařte kaši s mlékem nebo s vodou a doplňte ji o čerstvé ovoce. Takový zdroj sacharidů nevadí, skyr v kaši zase zajistí přísun bílkovin. Rozhodně, pokud to není ze zdravotního hlediska nutné, nevyřazujte z jídelníčku obiloviny a luštěniny. Jsou zdrojem komplexních sacharidů, které do jídelníčku patří a jsou navíc zdrojem blahodárné vlákniny.

Stejně tak tuky by neměly být strašákem, pokud mezi nimi budete volit ty správné. Jsou zdrojem energie, chrání orgány a rozpouští se v nich některé vitaminy. V pořádku určitě nejsou přepálené tuky, na nichž se smaží hranolky v rychlém občerstvení, stejně tak pokrmy se ztuženými nebo částečně ztuženými tuky. Pokud si ale při přípravě salátu dáte do zálivky pár kapek panenského olivového oleje nebo jiného, například ořechového za studena lisovaného oleje, rozhodně tím nic nepokazíte.

Na zdravém talíři by měly být zastoupeny hlavně zelenina a ovoce, zdroj bílkovin a tuků, luštěniny i obiloviny. Zdroj: shutterstock

Co hrozí?

V případě, že budete kombinovat hotovky, průmyslově zpracované potraviny a budete hlavní jídla dne řešit zejména v rychlém občerstvení, může se vám takový životní styl velmi rychle projevit na zdraví. Hrozí obezita, vznik cukrovky druhého typu, náběh na kardiovaskulární onemocnění, ale i neurodegenerativní onemocnění.

Zdroje: www.youtube.com,www.margit.cz, www.vimcojim.cz