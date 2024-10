Používáme jej běžně a aniž bychom si to uvědomovali, je také v řadě polotovarů. Co je tak strašného na masoxech a bujónech v kostce či ve vaničce?

Používáte ve velkém bujóny a dochucovadla?

Jenže výhodou bujónu v kostce či vaničce je právě to, že si jej můžeme za pár korun koupit a nemusíme se zdržovat jeho přípravou. Pokud bychom se zabývali kvalitou, pak se jistě stojí za to podívat na výsledky časopisu dTest, který platí u nás za nesmlouvavého obhájce zájmů spotřebitele, právě pro své kvalitní testy spotřebičů i potravin. Co je tedy v kostkách a vaničkách?

Bujon si rozhodně můžete udělat i doma. Kdybyste toužili například po vynikajícím zeleninovém, můžete se nechat inspirovat na YouTube kanálu Katka My Irish Life.

Zdroj: Youtube

Co špatného se skrývá v bujónu v kostce?

Obsahy těchto dochucovadel se různí. Především, pokud bychom se bavili o masových bujónech, tak opravdového hovězího je zde skutečně pomálu a velmi se od sebe výrobky obsaženým množstvím svaloviny liší. Nicméně, pro představu je nutné zmínit, že se bavíme o jednotkách procent či promile.

Dále také stále panuje obava o množství glutamanu. Ano, v bujónových kostkách je glutaman a jak upozorní redaktor dTestu Jan Matyška, vždy tam nějaký musí být, protože je přirozeně obsažen i v mase. Glutaman rozhodně není takovým strašákem, jako se za to mělo dříve, ale může mít ve větším množství různé negativní účinky.

Rozhodně je vhodné vyhnout se nadužívání, které je navíc i návykové. Také proto odborníci varují před konzumací výhradně vysoce zpracovaných a instantních pokrmů. Je v nich totiž spousta toho, co bychom měli omezit.

V bujónových kostkách je ale také obrovské množství soli. Z celkové humosnosti kostky je to minimálně polovina, běžně 60 procent výrobku. Samozřejmě, že kostku nejíme jen tak, ale i když se chuť v polévce nebo omáčce naředí. U národa, který solí až třikrát víc než se doporučuje, je především obsah soli v bujónu velký problém.

Sůl poškozuje tepny!

Obávanou potravinou, která poškozuje tepny a přispívá k jejich tuhnutí a zúžení, je právě sodík čili naše milovaná sůl. Se solí bychom rozhodně měli zacházet opatrně a věnovat se více chuti. Odborníci z tohoto důvodu nezatracují ani neprávem neoblíbený glutaman, díky jehož přítomnosti nepotřebujeme tak velké množství soli, abychom uspokojili naše chutě.

Jan Pivoňka ze Společnosti pro výživu pro iDnes uvedl, že „Cíleným a zodpovědným použitím látek zvýrazňujících chuť je možné dosáhnout nutričně významného snížení obsahu soli, a to zhruba o 20 až 40 procent.“ Což je rozhodně zajímavé.

V případě, že se ale chcete vyhnout i glutamanu, pak můžete rozhodně sáhnout po sušeném česneku a cibuli, které výrazně vylepší jakýkoli pokrm. Soli si pak můžete přidat podle uvážení a budete mít její obsah zcela pod kontrolou.

close info udra11 / Shutterstock zoom_in Sůl může mít i pozitivní vliv na zdraví. Její nadužívání je ale nebezpečné pro kardiovaskulární systém i další důležité orgány.

