Kdy si dát poslední jídlo před spaním, abyste netloustli a jinak si neškodili?

Kvalitní spánek je pro lidské tělo velmi důležitý. Proto, abyste si správně odpočinuli, musíte splňovat určité náležitosti. Možná vás to překvapí, ale jednou z nich jsou nohy v teple a další také správná strava.

Když chcete, aby byl váš spánek kvalitní a ničím nerušený, je třeba, abyste byli v klidu. Vaše ložnice by měla být tichá, dobře vyvětraná místnost a do postele byste měli chodit v příjemném lehkém pyžamu. Nohy byste ale měli mít v teple a v žaludku nepřeplněno. Večer tedy zvolte jídlo, které vás zasytí na celou noc a ráno v klidu vydržíte až do snídaně.

Važte ale, co do sebe vpravíte. Spánek s plným břichem není nic příjemného, takže nechoďte do postele přejedení. Nejezte ani těsně před spaním, vaše tělo bude jídlo těžce trávit, bude ukládat zásoby a vy budete tloustnout.

Honí-li vás mlsná, sáhněte po oříškách

Honí-li vás ještě večer mlsná, sáhněte po banánu či oříškách. I večeře by měla být lehká a skládat se například z krůtího masa, plodů moře, ryb nebo zeleniny. Žaludek můžete také zaplnit mlékem.

Pistáciové oříšky před spaním nevadí, pokud nebudou solené. Zdroj: ribeiroantonio / Shutterstock.com

Snažte se spát co nejvíce, jednou za čas probdělá noc nevadí, ale několikrát týdně to rozhodně vašemu tělu nedělá dobře. Deficit spánku může přinést nejen efekt přibírání na váze, ale i závažnější zdravotní problémy.

Nejlepší čas, kdy si dopřát večeři, je čtyři hodiny předtím, než jdete spát. Pokud byste to nevydrželi, dejte si hodinu před spaním malý snack. Hrst oříšků, zeleninu v podobě mrkve nebo papriky, popřípadě jablíčko. Tím zaručeně zaženete chuť na sladké a nepůjdete spát s prázdným žaludkem.

Nejezte večer brambůrky ani popcorn

Pokud však večer doháníte celodenní hladovění, vězte, že si zaděláváte na pořádný problém. Žádné brambůrky, tyčinky ani popcorn nepřicházejí v úvahu. Dejte si raději k televizi zeleninové chipsy nebo zeleninu. Jídla, které sníte u televize, bývá totiž zpravidla více než obvykle.

Zelenina je ideálním mlsáním u televize. Zdroj: Kiselev Andrey Valerevich / Shutterstock.com

Na spaní jsou skvělé i bylinkové čaje na bázi heřmánku, meduňky či kozlíku, které mají uklidňující účinek. Jeden šálek před spaním vám dopomůže ke klidnému a kvalitnímu spánku. Babskou radou je třeba také šťáva z višní, která upravuje rytmus spánku a pomáhá s jeho navozením. Lépe se vám bude spát i po rybách, především pak po těch tučných, jako jsou třeba losos nebo makrela, ty obsahují hodně omega 3 mastných kyselin, které uklidňují nervový systém.

