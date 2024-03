Pověry nebo fakta? Může vás jídlo udělat šťastnějšími? Určitě ano a nejsou v tom žádné čáry. Některé potraviny jsou jednoduše balzámem pro tělo i duši.

Štěstí z ledničky

Bude tento rok tím šťastnějším podle předpovědi baby Vangy nebo se řídíte raději starým dobrým čínským horoskopem a s velkým očekáváním jste v únoru vstoupili do roku dřevěného draka? O konstelacích a pozitivních vlnách to ale tentokrát nebude. Jídla, která vás povzbudí a udělají šťastnými, jsou opravdová. Některá jsou možná i ve vaší kuchyni.

Ano, patří sem čokoláda. Ale jak Petr Havlíček upozorňuje, sladké není vhodným řešením. Existují mnohem důležitější potraviny, které dopomohou k harmonii těla a tím také k pohodě hlavy.

Pestrost a kvalita jídelníčku svědčí i dobré náladě

Důležitá je především vyvážená dieta čili pestrý jídelníček, který obsahuje adekvátní množství makro i mikro živin. Důležitá je vláknina, zakysané výrobky, které jsou zdrojem probiotik a také prebiotika, v neposlední řadě i antioxidanty. Které potraviny jsou ty úplně nejlepší?

Zdrojem těchto všech látek a navíc i takových, které přímo souvisí s uklidněním, funkcí mozku a nervů či produkcí serotoninu, jsou především tyto běžné potraviny.

Pro zdraví mozku a pocitu pohody také přispívají potraviny obsahující omega-3 mastné kyseliny. K těm patří mastné ryby, ale i semínka a ořechy, avokádo či kvalitní oleje. Na omega 3 je nejbohatší olej ze lněného semínka, chia či konopí.

Ovoce obsahující velké množství vlákniny jako bobuloviny čili zahradní a lesní drobné ovoce a nejlépe tmavé ovoce. Jde tedy konkrétně o borůvky a ostružiny, i když ostatní jsou významné také.

Zdrojem prebiotik jsou například zelené banány, antioxidanty jsou přítomné ve všem ovoci a zelenině.

Probiotika vám zajistí zařazení kefíru, jogurtu nebo kombuchy, kimči, tempehu, miso a sójové omáčky, ale i dalších kvašených druhů ovoce a zeleniny. Nezapomínejte ani na kysané zelí, které je u nás doma časté, ale už na něj také zapomínáme a není na jídelníčku tak často, jak by si zasloužilo.

close info Shutterstock zoom_in Zelený čaj je vynikající v mnoha ohledech. Pokud vám jeho chuť nevyhovuje, vyzkoušejte zelené čaje ochucené.

Štěstí na dně skleničky, ale bez alkoholu

Velmi bohaté na antioxidanty jsou také nápoje, mezi kterými exceluje káva a zelený čaj i kvalitní kakaový prášek čili zmiňovaná čokoláda. Jak jste již mockrát slyšeli i četli, nejvhodnější je velmi hořká čokoláda, která obsahuje málo cukru.

Velkým množstvím antioxidantů, ale také protizánětlivých a snad také antidepresivně působících látek disponuje kurkuma. Výrazné žluté koření se zemitou chutí je u nás málo používané. Najdete jej ale ve směsi na karí, hodí se na přípravu mas i rýže, ale také do zlatého mléka. To ač exotické, dnes patří do povědomí především těch, kteří hledají zdraví v přírodních prostředcích.

