V zimě byste měli denně pít jitrocelový čaj. V čem vám pomůže právě nyní?

Máte nasušený vlastní jitrocel? Anebo budete muset skočit pro jitrocelový čaj do lékárny? Jitrocel je takový obyčejný, a i když tušíme, že je léčivý, rozhodně se o něm často nemluví. Je to škoda, jitrocelový čaj je totiž velmi užitečný.

Myslete na jitrocelový čaj už v létě

Možná je to tím, že je ho všude dost. Dobře známý a všude běžný jitrocel určitě patří mezi bylinky, které bychom si měli každou sezonu nasbírat. Další příležitost budete mít zase až v létě, kdy se sbírají listy jitrocele kopinatého i většího. Červen, červenec i srpen jsou měsíci, kdy jej bez problému nasbíráte i nasušíte. Nejhodnotnější je před květem a při sušení se vyvarujte zčernání.

I když se smí lístky jitrocele vystavit slunci, není to nutné a v tenké vrstvě dobře proschnou. Nezapomeňte, že jitrocel můžete v létě, když je čerstvý, zpracovat také na sirup. Ten je dobře snášený i dětmi a během roku se bude určitě hodit.

Jitrocel je také výborný k hojení ran a drobrných poranění. Navíc je od jara do pozdimu všude, a proto není nic jednoduššího, než lístek trochu prsty promnout a přiložit jej přímo na ranku. I takové jednoduché ošetření pomůže rychlejšímu hojení.

Jitrocelový sirup využijete během celého roku. Zdroj: iva / Shutterstock.com

Jitrocelový čaj si zaslouží více pozornosti

I když je vhodné sbírat i jiné druhy, jitrocel kopinatý je považovaný za nejpřínosnější. Obsahuje vitamin C, třísloviny, hořčiny a slizovité látky, které jsou obzvlášť účinné proti kašli, bolesti i podráždění krku.

Plíce si budou jitrocelový čaj pochvalovat

Nic si z toho nedělejte, pokud nemáte vlastní jitrocel. Lékárna či zdravá výživa vás zachrání a za pár korun si můžete pořídit ozdravný čaj, který je vhodný pro dospělé i děti. Opatrné by měly být s jitrocelem jen těhotné. Jitrocel je obyčejně dobře snášen a lze jej kombinovat i s jinými bylinami. Můžete si všimnout, že bývá ve směsi proti kašli a nachlazení.

Čaj z jitrocele vám pomůže při dýchacích obtížích, jako je například astma, ale také při zánětech, zápalu plic a pomůže očistit i průdušky. Velmi vhodný je proto na nachlazení, při virózách a celkově je velmi vítanou doplňkovou léčbou všemožných zánětů.

Protože jitrocel působí pozitivně hlavně na plíce, doporučuje se také kuřákům.

Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) vytváří charakteristické přízemní růžice listů. Zdroj: tm_zml / Shutterstock.com

Jitrocel pomáhá hojení kůže

Jak už bylo zmíněno, čerstvý jitrocel pomáhá i na drobná poranění kůže. Můžete ale použít i sušený jitrocel. Trpíte-li na ekzémy, akné či bércovými vředy pomůže vám také odvar z jitrocele. Do vychladlého odvaru stačí namočit čistou gázu a přiložit ji k postiženému místu. Jitrocelový odvar pomůže hojení a zároveň zmírňuje i svědění. Proto se hodí také na ošetření po bodnutí hmyzem.

Jitrocel kopinatý patří k oblíbeným léčivým bylinám. Zdroj: kaprik / Shutterstock.com