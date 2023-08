Úžasný čistič plic a těla vám roste všude pod nohama. Jeho semínka jsou zázrak

Je ho všude dost, ale sbíráme ho jen výjimečně. Můžete z něj připravit čaj nebo vynikající sirup, který pomáhá při nachlazení a kašli. Jednoduše ho poznáte a jeho název je všem dobře známý. Už dál nepátrejte v paměti a vrhněte se na jitrocel.

Obyčejný neobyčejný jitrocel

Jitrocel je rod bylin, který jen u nás zahrnuje přes 11 druhů, v celém světě je jich více než 270, poddruhy nepočítaje. V zahradách jsou jitrocele považované za plevel, který se šíří směle především v trávníku. Na loukách je to však bylinka, kterou byste si rozhodně měli nasbírat.

I když je možné, že jitrocele obsahují podobné látky napříč celým druhem, je to právě jitrocel kopinatý, který je bylinou známou pro své protizánětlivé i antibiotické účinky a úlevu při kašli i vředech na žaludku, tlustém střevu či dvanáctníku.

Jitrocelový čaj vyzkoušejte při kašli, vředech nebo trávících obtížích. Zdroj: Profimedia

Čistí plíce, léčí rány

Jednoduše řečeno, díky obsahu kyselin, slizových látek a enzymů, ale také vitaminu C, hořčin, tříslovin, zinku či kumarinů je to rostlina, která má pozitivní vliv na celý organismus. Jako většina bylin napomáhá i harmonizaci trávení. Používá se především při kaši, a to na odhlenění, ale i při astmatických obtížích a obecně veškerých problémech dýchacího ústrojí.

I zevní použití jitrocele je možné. Jitrocel totiž léčí také opary a hojí ranky na kůži.

Listy jitrocele zná každý, věděli jste ale, že jeho semínka jsou fantastická pro detoxikaci celého organismu? Podívejte se ve videu:

Nasbírejte si listy jitrocele ještě teď

Jitrocel kopinatý bezpečně poznáte podle nápadně protáhlých lístků, které vyrůstají z přízemí růžice, jak je to u jitrocelů běžné. Z jejich středu pak rostou květní stonky s typickou paličkou jinak nenápadného květu. Právě podle nich uvidíte jitrocel už z dálky.

Pokud se rozhodnete pro sběr, pak rozhodně neotálejte. Ideálně byste s ním měli být hotovi do konce srpna. Sbírají se celé nepolámané listy, které je třeba sušit nejlépe krátce na slunci, a pak ve stínu v maximálně pěticentimetrových vrstvách. Je možné použít i sušičku při nepřekročení 40 °C.

Důležité je, aby byla bylinka po usušení stále nazelenalá až olivová, zhnědnutím totiž dochází ke znehodnocení účinných látek. Sušená drť se používá na čaj a do čajových směsí. Čerstvý jitrocel lze zpracovat také jako sirup, a to velmi jednoduše vrstvením nahrubo posekaných listů a cukru, případně také citronu.