Jmelí není zákeřný parazit, ale zázračná léčivka. Teď má největší sílu!

Z dálky vypadá jako ptačí hnízdo a i v zimě je stále krásně zelené. Jmelí není jen jedním ze symbolů Vánoc, ale je to také účinná léčivka. Má vliv na srdce, krevní tlak i aterosklerózu. Jak využít blahodárných účinků jmelí?

Jmelí bílé (Viscum album L.) je stálezelený poloparazitický keřík z čeledi santálovitých (Santalacae). Roste v korunách listnatých i jehličnatých stromů, kterým odebírá vodu a minerály. Ostatní živiny si dokáže vytvořit samo díky vlastní fotosyntéze. Má tvar koule, která dorůstá až do průměru jednoho metru. Jmelí je naprosto vázané na „svůj" strom a zároveň s ním i umírá. Současný výzkum dokázal, že nejvíce prospěšných látek je ukryto v listech. Za nekvalitnější jmelí je považováno to, které roste na jabloních, hlohu a dubu. Pozor na rostliny rostoucí na topolech, javorech, lípách a ořešácích. Ty by se neměly sbírat, jelikož jsou toxičtější.

Jmelí bílé (Viscum album). Zdroj: ChWeiss / Shutterstock.com

Kdy jmelí sbírat?

Nejideálnější je sběr v měsících březnu, listopadu a prosinci. Nejméně účinných látek najdete v srpnovém a lednovém jmelí. Dejte si však pozor. Tuto rostlinu nemůžete sbírat kdekoli se vám zamane. Zakazuje to totiž lesní zákon. Za nelegální sběr můžete dostat až 15 tisícovou pokutu. „Jmelí roste až ve vrcholových partiích stromů, a není proto snadné se k němu dostat. Lidé šplhají do obrovských výšek, aniž by přitom měli odpovídající vybavení a znalosti,“ varuje mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík. Proto ten, kdo si chce nasbírat jmelí, musí mít speciální zkoušky a povolení. „Stromolezec musí předložit osvědčení o absolvování trhačského kurzu, pak udělujeme výjimku,“ vysvětluje mluvčí Lesy ČR Eva Jouklová. Pokud však jmelí najdete na zemi, přestupku se nedopouštíte. Stejně tak, když si ho nasbíráte z vlastních stromů na zahradě nebo ve svém lese.

Magické jmelí

Jmelí používali již staří Keltové, Řekové, ale i středověcí léčitelé. Bylině se také přisuzovaly magické účinky. Pohanští Slované nazývali jmelí „metla duchů" a při rituálech jím odháněli nemoci, uřknutí a zlé bytosti. Když si ho dotyčný dal pod polštář, měly se mu zdát věštecké sny. V domech se pak umisťovalo nad dveře, aby se přivolalo štěstí.

Konzultujte s lékařem

Lékař. M. Castleman ve Velké knize léčivých bylin uvádí: „Pro dospělé, s výjimkou těhotných a kojících žen nebo lidí užívající antidepresiva či léky na krevní tlak, je tato rostlina považována za bezpečnou, pokud je užívána krátkodobě v běžně doporučovaných dávkách." Stále byste však měli být na pozoru: „Pokud vám jmelí způsobuje drobné zdravotní potíže, například bolest břicha nebo průjem, snižte dávkování nebo drogu přestaňte užívat úplně. Pokud se váš stav nezlepší do 2 týdnů nebo se dostaví nežádoucí vedlejší účinky, informujte o tom svého lékaře.“

Jmelí jako léčivka

Hlavním zdravotním benefitem jmelí je regulace krevního tlaku. Změkčuje a odstraňuje vápenaté usazeniny v cévním systému, a tak dokáže efektivně bojovat i proti ateroskleróze. Zároveň posiluje srdeční sval a krevní oběh. Preventivně tak působí proti nejčastějším smrtelným civilizačním nemocem. Jmelí však také brzdí dělení buněk. Pomáhá tak při rakovině, při obtížích v klimakteriu, při epilepsii a potlačuje pocity strachu a nervozity. Stimuluje imunitní systém a využívá se na gynekologické problémy, a to od zánětů až po zastavení krvácení (hypermenorea).

Jak jmelí užívat

Varem se účinné látky ve jmelí ničí. Proto se nejčastěji používá tinktura, studený macerát nebo usušené listy. Rozhodně nekonzumujte bílé kuličky. Jsou toxické a pro léčebné účely zcela nevhodné. „Lístky i s měkkými konečky větviček se musí ihned po sběru nasekat, neboť rychle tvrdnou. Jmelí sušené nebo jako tinktura se však dá dnes běžně koupit, takže poměrně náročný sběr opravdu není nutný,“ upozorňuje bylinkář a léčitel Martin Kolár. Celková dávka by měla být maximálně 5 g za den. Jednotlivé dávky se ideálně pohybují v množství 1g/3x denně. Bylinu užívejte 6 až 8 týdnů. Pak si dejte týden pauzu.

Jmelí je doporučováno konzumovat čerstvé nebo sušené. Zdroj: Sarah Biesinger/Shutterstock.com

Léčivý čaj ze jmelí

Při problémech s krevním tlakem nebo s menopauzou si dopřejte lahodný čaj. Jednu lžičku sušeného jmelí zalijte 250 ml studené vody. Přes noc nechte macerovat. Ráno zahřejte na teplotu maximálně 40 °C a zceďte.

Tinktura z bílého jmelí

150 g sušených listů nasypejte do nádoby se širším hrdlem. Zalijte 100 ml alkoholu o koncentraci 40-60 %. Jmelí by mělo být zcela potopené. Bylinu nechte macerovat na tmavém místě 6-8 týdnů. 1x denně protřepejte. Po měsíci a půl tinkturu přeceďte, vymačkejte a nechte několik dní usadit. Užívejte 6-8 týdnů, 2-3x denně, 15-20 kapek, které nechte rozpustit ve sklenici vody naplněné do poloviny.

