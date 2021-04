Některé jogurty určené přímo dětem jsou zcela nevhodné. Jak poznat zdravý jogurt

I jogurty mohou škodit našemu zdraví, protože ne všechny jsou pro nás ideální. Pokud nepatříte mezi 20 % Čechů, kteří trpí intolerancí laktózy, určitě si rádi pochutnáte na kyselém jogurtu. Podle odborníků na výživu by se měl denně zkonzumovat jeden kysaný výrobek. Dostanete tak do sebe prospěšné laktobacily a bifidobakterie, které pomáhají rovnováze ve střevě. Jaký jogurt si ale vybrat?

Obchody nabízejí nepřeberné množství jogurtů a kysaných výrobků různých značek i různého cenového rozpětí.

Trh nabízí dva druhy jogurtů. Ten, který zraje v obalu (v kelímku nebo sklu) je zahušťován mléčnými bílkovinami nebo sušeným mlékem. Do výrobku se tak přímo dodá další množství vápníku a bílkovin. Pokud má být jogurt dochucen ovocnou složkou, najdeme ji na dně. Výhodou je, že tato ovocná složka musí být bez konzervantů, jinak by se znehodnotily kysací bakterie. Říká se, že tyto jogurty znaly naše babičky.

Nejlepší variantou je koupit bílý jogurt a doma jej dochutit Zdroj: Vladislav Noseek / Shutterstock.com

Druhým typem jsou jogurty zrající v tancích. To znamená, že do kelímků je potravina plněna až po ukončení kvasného procesu. Tyto jogurty jsou méně kyselé a tekutější. Zahušťovány jsou většinou škrobem nebo želatinou a ochucovány cukrem. Většina těchto produktů je určena dětem, pro něž jsou ale obsahem kolem pěti kostek cukru naprosto nevhodné.

Kefír a acidofilní mléko

Pozor by si měli dávat milovníci tekutých svačinek. Vypitím 300 ml ochuceného kysaného nápoje zkonzumujete přibližně 13 kostek cukru. To přímo napomáhá k rozvinutí různých civilizačních chorob.

Strašák tuk

Pokud si hlídáte váhu, doporučují se nízkotučné mléčné výrobky. Rozdíl mezi plnotučným acidofilním mlékem (jogurtem) a nízkotučným je až 12 gramů tuku. Na trhu existují i odtučněné výrobky, které však často obsahují více náhražek, aby byla chuť plnější. (Zdroj: www.vimcojim.cz)

Jaký jogurt dětem?

Většina rodičů sáhne po jogurtu jako plnohodnotné svačině pro své dítě. Avšak tady byste se měli mít ještě více na pozoru. Zaměřte se na obsah tuku, který by se měl pohybovat kolem 3 %, obsah cukru kolem 15 % a celkové složení by mělo obsahovat co nejméně složek. Nejlepší je, pokud jogurt obsahuje pouze mléko, jogurtové složky a ovoce. (Zdroj: supermamy.maminka.cz)

Pokud jogurt obsahuje smetanu, pro dítě by to neměl být problém. Rodiče, kteří mají sklon k tloustnutí a rádi si sladkou svačinku také dopřejí, by však neměli tyto výrobky konzumovat často. Největším problémem jogurtů je cukr. Děti samozřejmě nemusí kyselou chuť a vyžadují, aby byl výrobek atraktivní. Vyhýbat bychom se však měli veškerým jogurtům obsahujícím posypky, lentilky, čokoládu, barviva, leštidla apod.

Jaký jogurt si tedy vybrat?

Pokud nemáte v plánu vyrábět si jogurt doma, zaměřte se v obchodě na bílé polotučné výrobky. Doma si je můžete dochutit reálným ovocem, oříšky, marmeládou, přesnídávkou, případně do nich nasypat vločky. Nakupujte produkty s nejjednodušším složením a cukry do 15 g na 100 g výrobku. (Zdroj: supermamy.maminka.cz)