Nezralá rajčata jsou jedovatá. Kolik jich můžeme sníst a co nich vlastně víme?

Jsou či nejsou rajčata jedovatá? Dají se konzumovat rajčatové listy? Proč lidé sdílejí recety na nakládaná nezralá rajčata nebo na rajčatové čatní ze zelených nedozrálých plodů?

Jedovatost nezralých rajčat je známá, ale...

Někdy mám pocit, že i když víme, že nezralá rajčata jsou jedovatá, prostě nám to nedá a musíme pochoutku ze zelených rajčat či listů ochutnat. Je to patrně lidská zvídavost a možná i trochu skrblení, co nás nutí nevyhodit zelená rajčata či vyzkoušet salát z rajčatových listů. Pravdou je, že původní obyvatelé amerického kontinentu, odkud k nám rajčata přišla, zelené plody také konzumovali. Je to mýtus nebo na jedovatosti rajčat něco je?

Obsah tomatinu v rajčatech zráním klesá. Zdroj: Alena Brozova / Shutterstock

Zelená rajčata obsahují jedovaté glykoalkaloidy

Mýtus to opravdu není. Nedozrálé plody i zelené části rajčat obsahují jedovaté látky, které mohou velmi ublížit domácím mazlíčkům a ani dětem je raději nedávejte. Nicméně se s nezralými rajčaty vždy hodně experimentovalo a receptů na jejich úpravu je mnoho. Dokonce se v nedávné době objevily recepty na saláty, pesta a omáčky z rajčatových listů v knize od renomovaného kalifornského šéfkuchaře. Ten je přesvědčen, že jedovaté látky obsažené v listech jsou v malém množství bezpečné a rozhodně by bylo chybou rajčatové listy ignorovat. Těžko říct, zda jsou listy rajčat skutečně takovou pochoutkou, anebo si chtěl šéfkuchař Paul Bertolli jen získat pozornost pro svoji novou kuchařku.

Nezralá rajčata nejsou dostatečně prozkoumána

Faktem je, že i Ministerstvo zemědělství na svých stránkách o bezpečnosti potravin podotýká, že se zkoumání jedovatosti zelených rajčat nevěnovala dostatečná pozornost. Nicméně již v roce 1996 vznikla v Izraeli na Veterinárním institutu v Kimronu studie, již vedl Alan Shlosberg. O tuto se potom opírá celé další zkoumání toxicity rajčatové zeleně. Shlosberg a jeho tým ve studii uvádí, že u skotu konzumujícího sušené rajčatové listy nedošlo k žádným známkám otravy. Studie se sice týkala zvířat, ale i toto zjištění bylo pro vědce novinkou. V knize "Toxické rostliny Severní Ameriky" její autoři Ronald J. Tyrl a George E. Burrows uvádějí, že listy rajčat je možné bez problémů v malém množství konzumovat. Uvádějí, že množství menší než půl kilogramu nemá na člověka toxické účinky. Nicméně nezapomínejme, že jsou mezi námi i velmi citliví jedinci, kteří by patrně reagovali i na mnohem menší množství jedů.

Jsou listy rajčat jedlé? To opravdu není jisté. Zdroj: Cartela / Shutterstock

Jedovatost nezralých rajčat je možná jen otázkou míry

Glykoalkaloidy nejsou v zelenině neobvyklé. Běžně je konzumujeme ve veškeré zelenině, která je považována za bezpečnou. Tomatinu v nezralých rajčatech je možná větší množství, než by se dalo označit jako bezpečné. Je možné, že po důkladnějším prozkoumání bude stanoveno bezpečné množství a i zelené části rostlin či nezralá rajčata se stanou běžně konzumovanými potravinami.

Nezralá rajčata lidé konzumují i přes jejich jedovatost

Co doplnit na závěr? Lidé různě upravené nezralé plody rajčat konzumují. Osobně jsem jedla čatní a určitě bylo dobré, ale myslím, že bez něj dokáži spokojeně žít. Pokud se rozhodnete některé recepty na úpravu nezralých rajčat či lisů použít, nepřehánějte to s konzumovaným množstvím a dětem rozhodně takové potraviny nepodávejte. Pamatujte na to, že tomatin může vyvolat žaludeční obtíže, malátnost či dokonce bezvědomí. Obecně se konzumace nedoporučuje.

Ze zelených nezralých rajčat se připravuje čatní. Zdroj: Agenturfotografin / Shutterstock.com

