Fantastický čistič těla vám nejspíš roste v předzahrádce. Stačí kousek kořene

Nejen bylinky ze zahrádky a luk mají skvělé zdravotní účinky. Také exotické rostliny, kterým se u nás daří, oplývají takovými vlastnostmi. Znáte dobře juky? Mají podle vědců fantastické čistící účinky!

Juky v předzahrádce

Také juky letos kvetly mnohem později a ve vyšších polohách odkvetly teprve minuý týden. Pokud je juka vláknitá čili Yucca filamentosa i na vaší zahradě, určitě byste o ní věděli. Její nádherná, bohatá a hlavě poměrně mohutná květenství nelze přehlédnout.

Tento druh juk je původem z jihovýchodu Spojených států, ale u nás se daří zahradní juce také velmi dobře a zdobí i v na živiny chudých, propustných půdách a velmi slunných stanovištích po celé republice. Pro svou nenáročnost, zdobnost a až exotický vzhled je tato juka velmi oblíbená.

O juce vám také poví mnoho zajímavého Miluška Matoušová ve videopříspěvku z produkce Akademie celostního zdraví. Paní Miluška vám prozradí také to, že juka není jen okrasná rostlina:

Juka schidigera a juka vláknitá

Ač je patrně možné, že u nás známá juka vláknitá má stejné nebo podobné účinky, v souvislosti s bylinkářstvím a léčitelstvím se mluví především o druhu Yucca schidigera. Z této juky jsou pak v lékárnách k mání také různé produkty. Ani bylinkáři se nemohou shodnout, zda je vhodné konzumovat juku vláknitou či spoléhat pouze na prověřené produkty ve formě doplňků stravy, které pocházejí z druhu schidigera.

Juka vláknitá se velmi podobá své příbuzné juce schidigera. Zdroj: Shutterstock

Fantastický čistič těla

Juka podle vědců nabízí pozoruhodné zdravotní účinky a byla od nepaměti využívaná také v lidové medicíně původních amerických národů. Lze ji zařadit do jídelníčku nebo aplikovat lokálně při kožních problémech. Imunitu posiluje vysoký obsah vitaminu C a antioxidantů. Vitamin C zvyšuje aktivitu bílých krvinek a bojuje proti infekcím, zatímco antioxidanty chrání buňky před poškozením způsobeným volnými radikály.

Mezi nejvyzdvihovanější přínosy užívání juky patří očista čili detoxikace těla, protizánětlivé a antioxidační vlastnosti, pozitivní vliv na kardiovaskulární systém, trávení či artritické obtíže, ale také by měla významně ulevit při migrénách. Spekuluje se také o protirakovinných látkách obsažených v juce, nicméně je jisté, že potravinový doplněk není adeptem na léčbu rakoviny a může být maximálně doprovodnou bylinnou kúrou.

Juka schidigera v Mohavské poušti v na jihovýchodu Kalifornie. Zdroj: Profimedia

Ani s jukou se to nesmí přehnat

Doporučuje se však také opatrnost. Potravinové doplňky z juky mohou způsobit vedlejší účinky, a to především pokud jsou užívané dlouhodobě či v příliš velkých dávkách. Dodržujte proto vždy pokyny z příbalového letáku zakoupeného prostředku. I z tohoto důvodu se mnozí oprávněně zdráhají konzumovat části rostliny na vlastní pěst.