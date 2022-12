Kapsička uvnitř dámských spodních kalhotek má svůj dobrý důvod. Nikdo ho nezná

Jistě si všimli, že se na většině dámských kalhotek nachází malá kapsička. K čemu je? Mnozí ji považují za drobné úložiště, avšak její pravý účel je úplně někde jinde. Toto by vás nejspíš ani nenapadlo!

Dámské kalhotky jsou na rozdíl od pánského spodního prádla konstruovány tak, aby na těle hezky vypadaly. U mužů zvítězila praktičnost, u žen ozdobný tvar a celkový dojem. Po bližším prozkoumání zjistíte, že dámské spodní prádlo není celé sešité jako to mužské, ale v nejspodnější části se nachází malá kapsička. Mnoha žen, které je nosí, ani samy neví, na co tam je. Možná vás to překvapí, ale tajemná kapsička je zde z prostého a praktického důvodu.

Klín z bavlny

K čemu kapsička na dámských kalhotkách slouží, zjistíte ve videu:

Malá kapsička na kalhotkách představuje klín látky, která je z bavlny. Pokud nosíte kalhotky, které jsou z jiného materiálu, i tak je klín ušitý z bavlny. Existují však kalhotky, které tuto kapsičku nemají. Je to z toho důvodu, že výrobci nepředpokládají celodenní nošení takových kalhotek.

Nejlepší, co můžete udělat pro své intimní zdraví, je mít spodní prádlo z bavlny. Zdroj: Shutterstock

Udržení osobní hygieny

Říkáte si, proč je kapsička vyrobena právě z bavlny? Odpověď na tuto otázku je zcela jednoduchá. Jiné moderní textilie, jako polyester, satén či napodobeniny hedvábí nejsou vhodné pro osobní hygienu, a to je také důvod, k čemu neznámá kapsička slouží. Bavlna ženy chrání před podrážděním, třením a pocením. Umělé materiály naopak podporují tvorbu škodlivých bakterií, na které je sliznice velmi citlivá.

Kapsa pro vzdušnost

Aby se tedy zabránilo pocení intimních partií, je důležité, aby spodní prádlo mělo dostatečnou prodyšnost, a právě proto zůstává šev z jedné strany volný. Jestliže kapsičku na svých kalhotkách nemáte, pak se rozhodněte samy, zda raději obětujete zdraví a pohodlí na oltář krásy.

Říkáte si, proč je kapsička vyrobena právě z bavlny? Odpověď na tuto otázku je zcela jednoduchá. Zdroj: Shutterstock

Přišitá kapsička z obou stran?

Jeden důvod, proč klín nemůže být zcela přišitý, už jsme vám řekli. Vzdušnost v oblastui intimních partií je pro hygienu nezbytné. Druhým důvodem je, že kdyby byl klín přišitý i shora, mohl by tento šev být pro ženy velmi nepohodlný.

