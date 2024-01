Káva i čaj patří mezi nejoblíbenější nápoje dospělých lidí, ale přesto byste se měli vrátit ke kakau, které jste nejspíš milovali jako malé děti. Kvalitní kakao totiž obsahuje spoustu zdraví prospěšných látek, díky nimž se považuje za superpotravinu. Hrnek horkého kakaa vám tak hned zlepší náladu!

Kvalitní kakao je bohatým zdrojem přírodních antioxidantů, které mají na organismus hned několik pozitivních vlivů. Krom toho v nich najdete také spoustu vitaminů a minerálů. Nejvhodnější je konzumovat kakaový prášek, který může být namletý jak z pražených, tak i z nepražených kakaových bobů. Prášek z pražených bobů mívá typickou čokoládovou chuť i barvu, ale za to prášek z nepražených bobů, nazývaný rovněž jako RAW kakao, obsahuje více cenných látek.

Jaké zdravotní benefity mají kvalitní kakao a čokoláda, se můžete dozvědět ve videu na YouTube, na kanálu Dr. Eric Berg DC:

Vlažný hrnek kvalitního kakaa

Než začneme vyjmenovávat jednotlivé zdravotní benefity kakaa, tak si ho rovnou můžete připravit. Nejdříve si ohřejte 250 ml rostlinného mléka maximálně na 60 °C, aby následně nedošlo ke zničení cenných látek. Poté přisypte jednu vrchovatou lžíci kakaového prášku, který ve vlažném mléce pečlivě rozmíchejte. Přidat můžete také špetku skořice, vanilky, macu nebo ashwagandhu. Následně si už jen vychutnejte teplý nápoj plný zdravotních přínosů pro vaše tělo.

close info Shutterstock zoom_in Místo kakaa plného cukrů, které nejčastěji vídáte v regálech supermarketů, používejte pouze kvalitní prášek z kakaových bobů.

Prevence srdečních onemocnění

Flavanoly obsažené v kakaovém prášku pozitivně ovlivňuje krevní oběh, jelikož pomáhají rozšiřovat a uvolňovat tepny i cévy. Správnou cirkulací krve se tak snižuje riziko srdečních onemocnění, mezi které se řadí především infarkt, zástava srdce či mrtvice. Mimo flavanolů se v kakau vyskytuje rovněž polyfenol a oxid dusnatý, které zlepšují průtok krve v mozku, čímž přispívají k prevenci před neurodegenerativními nemocemi, jako je Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba.

Snížení rizika vzniku rakoviny

Mezi další účinky tohoto přírodního antioxidantu patří absorbování nežádoucích radikálů spolu s jinými škodlivými látkami, což znamená, že pomáhá předcházet šíření nádorových buněk a způsobuje jejich smrt. Pozitivně tak ovlivňuje rakovinu prsu, prostaty, jater nebo tlustého střeva.

close info Shutterstock zoom_in Kakao pomáhá také při depresích, jelikož navozuje dobrou náladu.

Regulace hladiny cukru v krvi

Lidé s diabetem 2. typu by měli taktéž zbystřit, jelikož kvalitní kakao reguluje vylučování inzulinu a zpomaluje trávení a vstřebávání cukru v trávicím traktu. Kromě toho kontroluje hladinu cukru v krvi a pomáhá snížit zánět u diabetiků. Zároveň snižuje chuť k jídlu, a proti tomu navozuje pocit sytosti, což vede k redukci váhy.

Superpotravina na vysoký krevní tlak

Vysokým krevním tlakem trpí v dnešní době spousta lidí, kteří by z tohoto důvodu měli do svého každodenního jídelníčku zařadit právě kvalitní kakao. To totiž zlepšuje hladinu oxidu dusnatého v krvi, a naopak snižuje krevní tlak. Vyměňte proto čaj a kávu za lahodné kakao, jenž vám pomůže se zbavit těchto zdravotních neduhů.

