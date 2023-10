Proč si dát hrnek kakaa každý den? Vědci přišli se zajímavými závěry. Hrnek kakaa vám nejen připomene dětství, ale také pozvedne náladu a nejen to. Je to nápoj plný zdraví.

Také máte kakao spojené s rituály z dětství? Měli jste rádi granulované kakao nebo vám babička chystala šálek pravého kakaa s Holanďankou na plechovce? Nejsou to jen vzpomínky na dětství, co dělá zážitek z pití kakaa příjemným. Také kakao, stejně jako mnohé další potraviny a nápoje, má mnohé blahodárné účinky na mysl i na tělo.

Je to vyprošťovák

Kakao působí relaxačně až antidepresivně, a proto může být skvělým rituálem po dlouhém dni. Není na něm vůbec nic dětského a chcete-li, připravte si pořádně silné kakao bez cukru a tvařte se, že to je vyprošťovák. On totiž je!

Hrnek plný zdraví

Je to nápoj plný antioxidantů. To jsou například polyfenoly, které jsou spojovány s poklesem krevního tlaku, zlepšením hladiny cholesterolu i krevních cukrů, ale také mají protizánětlivé účinky, což působí nejen na kardiovaskulární systém, ale celý organismus. Tyto antioxidanty mají pozitivní vliv také na průběh cukrovky 2. typu. Další látky redukují riziko vzniku astmatického záchvatu a patrně by mohly mít i protirakovinné účinky.

Vědecké studie

Polyfenoly i další látky obsažené v kakau jsou významné především pro zdravé cévy a srdce, ale zároveň také podporují činnost mozku.

Právě souvislostí mezi kakaem a mozkovými funkcemi se zabývaly mnohé studie. Například z listopadu 2020 „Vliv kakaa a kakaových výrobků na kognitivní výkon u mladých dospělých lidí“ nebo „Čokoláda a biomolekuly získané z kakaa pro poznávání mozku během stárnutí“ z července 2022. Ve všech případech si kakao a z něj vyráběná čokoláda získaly pozornost. Mozku totiž velmi prospívají.

Tyto a mnohé další studie ukázaly, že kakao případně čokoláda, která však díky vyššímu zpracování o část účinných látek přichází, mají přímý vliv na prokrvení mozku. Dokonce se ukázalo, že denní konzumace kakaa napomáhá jak zdravým, tak mentálně postiženým účastníkům studie.

Nepřehánějte to s cukrem

Nyní se proto také spekuluje o možných pozitivních účincích na pacienty s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, nicméně studie o souvislosti mezi průběhem či prevencí onemocnění a kakaem jsou teprve na začátku. Dejte si kakao denně nebo alespoň občas a podpořte mozek, srdce i celý organizmus. Vybírejte kakaa kvalitní a snažte se to nepřehánět s cukrem.

