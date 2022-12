Na tato místa toaletní papír na záchodě nikdy nedávejte, riskujete zdraví

Po použití toalety je to pro nás takřka nezbytná věc. Na jaké místo na záchodě ale dávat toaletní papír, abyste zbytečně neriskovali svoje zdraví?

Drtivá většina lidí pravidelně kontroluje dostatek rolí toaletního papíru na záchodě. Už se ale příliš nestará o to, kam je dobré tohoto papírového pomocníka uložit nebo odložit. Věřte, že i tato hygienická pomůcka by měla mít své specifické místo, a to z prostého důvodu, aby nedošlo k ohrožení vašeho zdraví.

Toaletní papír, ani ten náhradní, by neměl být v bezprostřední blízkosti záchodové mísy. Zdroj: shutterstock

V těsné blízkosti toalety rozhodně ne!

Toaletní papír by v žádném případě neměl být umístěn v bezprostřední blízkosti toalety a už vůbec ne na ní. Ideálně by měl viset na držáku k tomuto účelu určeném. Velké plus je držák, který má na toaletní papír krytí. Máte zásoby toaletního papíru vyskládané kolem toalety? Dost možná si zahráváte se zdravím. I náhradní role by měly mít své chráněné místo, nádobu nebo skřínku.

Na vině splachování

Ptáte se, proč dělat s toaletním papírem takové cavyky? Důvod je jednoduchý. Toaleta je místo, kde se vyskytuje spousta nebezpečných bakterií. Ty, pokud se dostanou na lidskou pokožku, anebo sliznice a přemnoží se, mohou způsobit poměrně závažné zdravotní komplikace.

Jedná se zejména o bakterii E. coli. Tu ve svém zažívacím traktu sice mají všichni lidé, pokud se ale tato bakterie přemnoží a dostane, kam nemá, problém je na světě. K jejímu rozptylu může dojít poměrně snadno, a to pokud splachujete bez sklapnutého víka toalety. Voda, kterou dochází ke splachování, většinou nezůstane jen v záchodové míse, ale dostane se i vně - na stěny, podlahu, do užšího okolí toalety a právě i na neschovaný toaletní papír.

Splachovat toaletu byste měli se zavřeným víkem. Zdroj: shutterstock

Hygiena půl zdraví

Potřísnění toaletního papíru rychle uschne, ale bakterie E. coli dokáže být vitální poměrně dlouhou dobu. Pokud se bakterie dostane fekálně orální cestou do organismu, může nákaza skončit úpornými průjmy a zvracením. Nejlepší prevencí je tak dostatečné dodržování hygieny. V první řadě najít příhodné zakryté místo pro hygienické pomůcky a v řadě druhé věnovat dostatečnou péči úklidu toalety. Tu byste měli umývat pravidelně a prostředky, které jsou pro tuto činnost určeny. Toaletu myjte vždy v rukavicích a při úklidu postupujte správně!

Záchod i okolí byste měli pravidelně čistit. Zdroj: shutterstock

Jak na úklid?

Jak perfektně vyčistit záchod, se podívejte ve videu:

Začínejte odshora a pokračujte dolů k podlaze. Věřte, že metoda nalití gelu do záchodové mísy, který necháte působit přes noc a ráno spláchnete, rozhodně není dostačující. Nejprve je potřeba uklidit a vyčistit vše, co je v místnosti nad toaletou. Teprve pak je vhodný čas na mytí klozetu. Pod vnitřní okraj mísy naneste čisticí prostředek a nechejte působit. Čas využijte k umytí rezervoáru na vodu, mísy z vnější strany a prkénka. Nezapomeňte ani na víko záchodu. Pak už zbývá jen vyčistit samotnou místu, odshora až dolů. A jaká by měla být dostatečná frekvence? Rozhodně alespoň jednou týdně.

