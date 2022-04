Proč by plody kamčatské borůvky měly jíst zejména ženy po padesátce

Oslavili jste padesáté narozeniny nebo už máte pětku na začátku svého věku nějaký ten rok? Ať je to tak či onak, jistě jste, milé dámy, poznaly, že vaše tělo už není to, co dříve, a bez pořádné péče se neobejde. Slyšely jste o kamčatské borůvce?

V poslední době se o této rostlině více mluví právě především v souvislosti s jejími účinky na zdraví. Naši předci tyto účinky znali už dávno, kdovíproč zůstala dlouho zapomenutá, ženy po padesátce by ji však měly zařadit do svého jídelníčku. Je totiž považována za superpotravinu.

Lepší než borůvky

Správně se tato rostlina nazývá zimolez modrý, říká se jí také zimolez kamčatský a u nás je známá i jako kamčatská borůvka, především pro své plody tolik podobné borůvkám.

Zimolez kamčatský je u nás známý také jako kamčatská borůvka. Zdroj: Profimedia

Pochází z daleké Sibiře i Japonska, proto potřebuje pro svůj růst spíše střední a vyšší geografické polohy, daří se jí i v podhůří a na horách. Potřebuje vlhkou půdu, jinak je to poměrně nenáročný dřevnatý keř, který vás každý rok obdaří bohatou úrodou modrých podlouhlých plodů. Vědci zjistili, že obsahují dokonce dvakrát více vitamínů a antioxidantů než jiné bobulové ovoce, železa dokonce třikrát více než borůvky. Je skutečně bohatým zdrojem vápníku, hořčíku, draslíku i fosforu, obsahuje vitamíny A, C a rutin.

Keř plodí podlouhlé bobule podobné borůvkám. Zdroj: Profimedia

Nabitý zdravím

Po padesátém roku věku se můžeme potýkat s nejrůznějšími zdravotními komplikacemi, hrozí nám kardiovaskulární potíže, snadněji onemocníme, hrozí bohužel i vážné nemoci jako kupříkladu rakovina. Právě plody zimolezu modrého obsahují antioxidanty, které zpomalují proces stárnutí, společně s dalšími látkami působí proti ateroskleróze a dalším nemocem oběhové soustavy, dále jako prevence rakoviny, má také antibakteriální účinky, takže zabraňuje v těle nejrůznějším zánětům. Díky silnému močopudnému účinku napomáhá odstraňovat zadržování vody v těle.

POZOR!!

Existuje přes 180 druhů zimolezu, z nichž některé mohou mít jedovaté plody. Vždy se před jeho pěstováním a konzumací plodů poraďte s odborníkem.

Zdroje: botany.cz, bylinkyprovsechny.cz