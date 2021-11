Zapomenuté rady naších babiček, jak zahnat kašel. Nejvíc záleží na jeho druhu

Kašel patří mezi nejdůležitější obranné mechanismy lidského těla. Jeho cílem je očistit dýchací cesty od cizích těles a cizorodých látek. Proto má řadu důvodů. Nejčastěji se objevuje při nemocech dýchacího ústrojí. Jak vyléčit kašel pomocí babských rad?

Kašel může mít několik příčin. Mimo vdechnutí cizích těles či infekci dýchací soustavy může také signalizovat i onemocnění trávicí nebo oběhové soustavy, astma, chronickou obstrukční plicní nemoc nebo rakovinu plic.

Druhy kašle

Nejčastěji se objevuje suchý dráždivý kašel, vlhký produktivní kašel, akutní, chronický, protrahovaný, hrubý a chraptivý kašel nebo záchvatový kašel. Co tyto druhy vyvolává?

Suchý dráždivý kašel

Tento druh kašle neprodukuje hlen. Je způsoben otokem a překrvením sliznice. Většinou se objevuje na počátku zánětu průdušek. Tento druh kašle je vysilující. Projevuje se totiž také nočními záchvaty.

Vlhký kašel

Tento druh kašle se objevuje v pozdější fázi onemocnění dýchacích cest, především zánětu průdušek. Projevuje se vykašláváním hlenu. Ten může mít různou konzistenci od řídké po vysoce viskózní. Mění se také jeho barva. Vykašlávání hlenů a vlhký kašel je spojen s běžnými bakteriálními a virovými nemocemi. Může však signalizovat i chronickou obstrukční plicní nemoc, tuberkulózu, cystickou fibrózu či jiné závažné onemocnění.

Akutní kašel

Akutní kašel signalizuje akutní infekci dýchacích cest, která postihuje horní cesty dýchací (nos, nosohltan, ústní část hltanu). Zánět je provázen otokem a překrvením sliznice dýchacích cest. Dochází také k suchému kašli. Ve většině případů je původcem virová infekce. Ta může přejít až k infekci dolních cest dýchacích. Neproduktivní kašel je také charakteristický změnou zabarvení hlasu.

Chronický kašel

Chronický kašel je kašel trvající déle než 8 týdnů u dospělých a více než 4 týdny u dětí. Pokud jím trpíte ráno, zkuste si naordinovat speciální léčbu. „Nejspíše se jedná o poinfekční kašel po nějaké viróze nebo se může jednat o odeznívající zánět dutin. Několikrát do týdne si aplikujte před spaním kapky do nosu. Také inhalace vincentky několikrát denně by mohla pomoci," radí MUDr. Zuzana Vančíková. Pokud kašel neustupuje, vyhledejte lékaře.

Kouření také způsobuje kašel. Zdroj: aleks333/Shutterstock.com

Protrahovaný kašel

Příčinou protrahovaného kašle bývá často zánět nosu a dutin. Projevuje se rýmou, poškozením nosní sliznice, huhňavostí, bolestí hlavy i uší. Dráždění ke kašli je vyvoláno sekrecí z nosních dutin.

Hrubý, štěkavý a chraptivý kašel

Tyto kašle doprovází změna barvy hlasu, dušnost, chrapot, zánět hrtanu a průdušnice.

Záchvatový kašel

Tento druh kašle se projevuje v noci nebo po námaze. Pacient často trpí průduškovým astmatem a dušností. Proto by měl být v trvalé péči lékaře.

Léky na suchý a vlhký kašel

Většinu onemocnění doprovází zejména suchý a vlhký kašel. Na suchý kašel pomáhají antitusika. Léky tlumící kašel. Na vlhký zvolte léky, které nutí vykašlávat (expektorancia), nebo léky, které ředí hleny a také podporují odkašlávání (mukolytika). Na vlhký kašel neužívejte produkty s tlumícím efektem. Ty totiž brání vykašlávání a mohlo by dojít k nahromadění hlenu, který může bránit dýchání.

Kašel - babské rady

I přesto, že kašlem trpíte, měli byste podpořit svou imunitu. Zvyšte dávky vitamínu C, jezte více ovoce, zeleniny a vyvarujte se stresu, ponocování nebo pití alkoholu. Připravte si čaj se zázvorem a silnou česnečku.

Suchý kašel a babské rady

Domácí léčba suchého kašle v sobě zahrnuje hlavně klidový režim. Vzduch byste měli zvlhčovat pravidelným větráním. Pomáhá také inhalace vodní páry eukalyptovým nebo levandulovým esenciálním olejem. Pravidelně pijte nejlépe bylinné čaje. Mezi neúčinnější bylinky patří heřmánek, šalvěj, lipový květ, islandský lišejník nebo divizna velkokvětá. Odvary užívejte nejlépe dvakrát denně. Čaj si oslaďte medem. Bolest na průduškách zmírníte Priessnitzovým zábalem. Léčbu také podpoříte cibulovým sirupem. Stačí, když dvě velké cibule nakrájíte na kostičky a zasypete je cukrem. Šťávu užívejte několikrát denně.

Vlhký kašel a babské rady

Léčba vlhkého kašle tkví především v podpoře vykašlávání hlenu. K tomu pomohou byliny, jež obsahují slizové látky nebo hořčičné silice.

Medový křen

Křen nastrouhejte na jemno a smíchejte ho s medem v poměru 2:1. Užívejte třikrát denně. Ucítíte, že se vám snadněji odkašlává a lépe se vám dýchá.

Křen nastrouhejte na jemno a smíchejte ho s medem v poměru 2:1. Zdroj: ALedo/Shutterstock.com

Česneková zabijačka

6 stroužku česneku nasekejte na drobno a zalijte je 250 ml vody s 8 lžícemi cukru. Na mírném plameni vařte 10 minut. Nechte přes noc uležet v ledničce. Lék užívejte tři až pětkrát denně.

Odvar z proskurníku lékařského

Proskurník usnadňuje vykašlávání a zklidňuje podráždění dýchacích cest. K léčení se používá celá rostlina, nejúčinnější je však kořen. Ten totiž obsahuje vysoké množství slizových látek, které blahodárně působí na sliznice dýchacích cest. 2 - 5 g sušeného kořene přelijte studenou vodou a nechte 8 hodin macerovat. Pijte 3 šálky denně.

Zdroj: www.mojezdravi.cz, www.zdravi.euro.cz, www.prozeny.blesk.cz, www.ceskatelevize.cz