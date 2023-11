Kaštany jsou poslové toho pravého podzimu. Nasbírejte si jich plné kapsy a nebudete litovat!

Kaštany najdete skoro v každém českém nebo moravském parku. Málokdo ale ví, že tento ztepilý strom pochází z Balkánského poloostrova a v našich krajích se objevil až kolem 16. století. A Češi si kaštan jírovec okamžitě zamilovali. Aby ne! Vždyť byl vysoký 30 metrů a na jaře upoutával pozornost krásnými zelenými listy a voňavými květy. Když pak nastal podzim, padaly z něj malé ostnaté plody, ze kterých pak bylinkáři vyráběli léčivé masti. Kdo by takovému kouzelnému stromu odolal!

Vyrobte si vlastní suchý šampon z kaštanů. Autor videa Leros bylinná harmonie vám poradí, jak na to. Více na kanále YouTube.

Pro zdraví i krásu

Kaštanu jírovci se také říká kaštan koňský. Je to proto, že kdysi se jeho plody používaly jako lék pro dušné koně. Ale nejenom pro ně. Drť z kaštanů sloužila také jako lék proti křečovým žilám, bércovým vředům, cukrovce, revmatu či otokům. Zároveň se používala jako zkrášlující přípravek pro hebčí a nadýchanější vlasy. Kaštan je bohatý na eskuletin, flavonoidy a třísloviny, které stimulují pokožku hlavy a zabraňují lupům a výpadku vlasů. Větší obsah saponinů (mycí složky) ho předurčuje na ideální surovinu k výrobě dámských šamponů… Vyrobte si také jeden a přesvědčte se sami!

Suchý šampon z kaštanů

Nasbírejte 10 čerstvých kaštanů a odstraňte z nich tuhou slupku. Jádro nastrouhejte najemno. Drť navrstvěte na pekáč vystlaný pečícím papírem a nechte přes noc proschnout například na topení. Pokud chcete sušící proces urychlit, můžete kaštanovou směs vysušit v troubě předehřáté na 40 °C. Kaštanová drť pak bude trochu připomínat strouhaný kokos. Roztlučte ji v hmoždíři na nejjemnější prášek.

close info Profimedia zoom_in K výrobě šamponu se používá jádro kaštanu.

Voňavé přísady

V míse smíchejte 1 lžíci kaštanového základu, 2 vrchovaté lžíce kukuřičného škrobu, 1 lžíci rozdrcených sušených pivoňkových květů a nakonec vše zakápněte oblíbeným éterickým olejem, který šamponu propůjčí příjemnou vůni. Nakonec pomocí štětce celou směs zamíchejte a máte hotovo!

Použití šamponu

Šampon nanášejte vždy na suché vlasy. Stačí štětečkem nabrat trochu poprašku a vetřít je do pěšinky, kde bývají vlasy nejmastnější. Pozor, plody kaštanu jírovce jsou jedovaté a jsou vhodné jen pro vnější využití!

Kaštanová tinktura na bolavé klouby

Z kaštanů si můžete vyrobit i přírodní lék na bolavé klouby. Jak na to: Pět rozkrojených kaštanů zalijte 0,25 l Alpy a nechte louhovat 30 dní. Směs zceďte, nalijte do rozprašovače a používejte na bolavé klouby. Tinkturu stačí vmasírovat na postižené místo a hned ucítíte úlevu. Hodit se vám bude také jako první pomoc při namožených svalech a křečových žilách.

close info Profimedia zoom_in Kaštanová tinktura uleví bolavým kloubům.

Něco navíc:

Jedna lidová pověra tvrdí, že člověk by měl nasbírat tolik kaštanů, kolik má let (a ještě jeden navíc). Plody by se měly dát do sáčku a umístit pod polštář. Energie těchto plodů údajně „vytáhne“ z těla všechnu negativní energii, škodliviny a nemoci. Navíc působí jako prevence proti neduhům jako je kašel, migréna nebo bolesti páteře či kloubů. Pokud vás kaštany udrží zdravé po celou zimu nezapomeňte je první jarní den spálit!

