Musíte také po každém hrnku kávy běžet na záchod? Tento problém se netýká všech, ale dobré třetiny z nás. Je to tedy jistě důvod k zamyšlení, a tak i vědci se snaží přijít na to, proč a jak vyprazdňování přispívá káva.

Stačí si dát jednu kávu a musím běžet

Je káva součástí zaběhnutého rituálu, který vám pomáhá s vyprazdňováním nebo vás to dokonce obtěžuje, že musíte pokaždé běžet na záchod? Co působí na vaše zažívání? Je to kofein nebo něco jiného?

Tento příspěvek z YouTube kanálu SciShow vám situaci osvětlí, zabývá se totiž právě tím, proč nás káva nutí k návštěvě toalety.

Zdroj: Youtube

Proč nás káva nutí navštívit toaletu?

Až třetina z nás, respektive 29 procent účastníků studie publikované v roce 1990 s názvem „Vliv kávy na funkci distálního tračníku“, si spojuje kávu s návštěvnou toalety. A to není málo. Na druhou stranu očividně káva nepůsobí stejně na všechny. A je to vůbec káva?

Káva je samozřejmě kofeinový nápoj, což jde dobře známá věc. Jistě vás ani nepřekvapí, že stimulant, jakým je právě kofein, umí způsobit kontrakce vnitřního svalstva, což také podporuje vyprazdňování. Nicméně hovorově řečeno to tohoto odůvodnění „hází vidle“ také oblíbený decaf čili bezkofeinová káva. I po ní totiž lidé často musí na záchod.

Káva je jistě také kyselá, a to i v případě, že holdujete významně lahodnější arabice. Kyselost kávy může působit dráždivě, a to jak na střeva, tak i žaludek. Už to samo o sobě může být zásadní. Do hry vstupují navíc také látky zvané chlorogenové kyseliny a N-alkanoyl-5-hydroxytryptamidy, které navíc ještě podporují kyselejší prostředí v žaludku.

Svoji roli mohou hrát také hormony, jelikož káva zvyšuje hladinu cholecystokininu a gastrinu. Jde o dva hormony, které úzce souvisí se zvýšenou aktivitou tlustého střeva.

Možná to není kávou!

Na závěr je třeba také zmínit, že i mléko nebo smetana v kávě mohou některé z nás přinutit k návštěvě toalety. Zdá se tedy, že káva má rozhodně velký potenciál rozhýbat naše zažíván, a to poměrně zásadním způsobem, ale nepodceňujete ani zvyky a rituály či prostě příjemné uvolnění, kterého se při popíjení kávy dopouštíme.

Možná jste i vy u sebe vypozorovali denní hodinu nebo okamžik spojený s konkrétní činností, kdy se vám chce vždy na záchod. Naše tělo si občas na rutinu zvykne, aniž bychom si toho byli vědomi.

Někteří z nás se proto s nucením na velkou potýkají při pití kávy, jiní po skončení pracovní směny, usednutím před televizor nebo jindy, kdy si jejich tělo řeklo, že teď je ten správný okamžik nejen dnes, ale i každý další den.

Nepociťujete takovéto efekty kávy? Ani to není nic divného. Zdá se, že dvě třetiny konzumentů kávy nevnímají ani žádný diskomfort či reakci na oblíbený nápoj. Podle zmíněné studie však jsou ženy na kávu či rutinu s ní spojenou citovější a až 58 procent z nich pociťuje nutnost vyhledat toaletu.

close info worradirek / Shutterstock zoom_in Projímavě může působit také mléko nebo smetana.

Zdroje: health.clevelandclinic.org, healthline.com