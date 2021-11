Je káva bez kofeinu zdravá? Víte, komu je vlastně určená?

Káva patří mezi celosvětově nejoblíbenější nápoje. Každý den se zkonzumuje okolo dvou miliard šálků kávy. Většina lidí ji vyhledává především pro její schopnost povzbudit organismus a zahnat únavu. To je však nežádoucí, pokud jste těhotná, kojíte nebo trpíte úzkostmi či nespavostí. Pokud se nechcete lahodné chuti vzdát, je možné zvolit bezkofeinovou kávu. Je to ale dobrý nápad?

Kofein

Kofein je pravděpodobně nejrozšířenější stimulant na světě. Obsahuje ho nejenom káva, ale také čaj, nealkoholické nápoje a čokoláda. Vstřebává se v žaludku a tenkém střevě. Dokáže stáhnout cévy v mozku, čímž se aktivují nadledvinky a do těla se začne produkovat adrenalin. Ten uvádí organismus do pohotovostního stavu. Povzbuzuje mozkovou činnost, zvyšuje krevní tlak, zrychluje puls, zlepšuje využití tukových zásob a tukové kyseliny uvolňuje do krevního řečiště.

Zdravotní benefity kávy

Vědci si zatím nejsou zcela jistí, zda zdravotní benefity, které pravidelné pití kávy, přináší, souvisí s obsahem kofeinu nebo i s přítomností dalších látek. Celkově se ale o kávě dá říci, že se pyšní vysokým obsahem antioxidantů. Díky nim mají milovníci tohoto nápoje nižší riziko onemocnění cukrovkou 2. typu, jaterní cirhózy a projevu depresí. Studie také naznačují, že lidé, kteří pijí kávu, mají nižší riziko onemocnění Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou. „Vědci odhadují, že káva může dodávat až 70 % antioxidantů přijímaných v potravě, a tím chránit kardiovaskulární systém, případně snížit riziko vzniku rakoviny,“ dodává Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD. Kofein v kávě pak zvyšuje sportovní výkonnost, zlepšuje koordinaci pohybů, stimuluje mozek a díky tomu, že zvyšuje koncentraci dopaminu, také navozuje pocit spokojenosti a štěstí.

Kávová zrna obsahují řadu látek, nejdůležitější je však kofein. Zdroj: Profimedia

Káva bez kofeinu

Káva bez kofeinu obsahuje kávová zrna, z nichž je z nejméně 97 % odstraněn kofein. Existují tři způsoby, jak toho docílit. Většinou se používá voda, organická rozpouštědla nebo oxid uhličitý či uhlíkový filtr. Chuť a vůně bezkofeinové kávy je oproti běžné jemnější. Její výhodou je, že zbytek látek, minerálů a antioxidantů v zrnech zůstává. Jejich obsah může být maximálně o 15 % nižší. Jeden šálek uvařené kávy bez kofeinu poskytuje 2,4 % doporučeného denního příjmu hořčíku, 4,8 % draslíku a 2,5 % niacinu neboli vitamínu B3. Dříve byla káva bez kofeinu démonizována. Mohlo za to především používání metylchloridu, s jehož pomocí se kofein z kávových zrn odstraňoval. Dnes se už ale nemusíte bát. „V roce 1995 bylo používání metylchloridu, jednoho z využívaných rozpouštědel v Evropě pro jeho negativní vliv na životní prostředí zakázané,“ upozorňuje renomovaný potravinový technolog Doc. PharmDr. Jozef Augustín, PhD., slovenský spolupracovník Institutu kávy.

Zdravotní benefity bezkofeinové kávy

Pokud je vám po požití běžné kávy těžko a pálí vás žáha, vyměňte ji za bezkofeinovou. Ta tyto nepříjemné vedlejší účinky vyvolává méně. Pití dvou nebo více šálků kávy bez kofeinu denně je také spojeno s až o 48 % nižším rizikem vzniku rakoviny konečníku. Stejně jako káva s kofeinem, i bezkofeinový nápoj může zabránit vzniku Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby a snižuje riziko cukrovky 2. typu o 7 %.

Vědci odhadují, že káva může tělu dodávat až 70 % antioxidantů přijímaných v potravě, a tím chránit kardiovaskulární systém. Zdroj: singkam/Shutterstock.com

Kdo by měl pít kávu bez kofeinu

Maximální doporučená denní dávka kávy je cca 5 šálků. Nadměrná konzumace může nepříznivě ovlivnit centrální nervový systém, způsobit neklid, úzkost, srdeční arytmii nebo potíže s trávení a spánkem u citlivých osob. Pokud tedy milujete chuť kávy a bez teplého nápoje si nedokážete představit den, kombinujte kávu bez a s kofeinem. Konzumace kofeinu se nedoporučuje ani těhotným nebo kojícím ženám, dětem, dospívajícím a citlivým osobám, jež trpí nespavostí nebo úzkostí.

Zdroj: www.novinky.cz, www.fzv.cz, www.institut-kavy.cz, www.healthline.com