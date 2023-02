Káva: Jak poznat, že jí pijete moc a že vám ubližuje? Tělo vysílá jasné signály

Káva je slast a požitek. Jenže jen do té doby, než vám začne dělat v těle paseku. Bolest hlavy není jediný signál, kterým vám dá tělo najevo, že to s kávou přeháníte. Jaké jsou další?

Život bez kávy? To by byla nuda. Tuhle větu by mohli potvrdit i Finové, kteří patří k největším pijákům kávy na světě a ročně zkonzumují až 10 kg tohoto blahodárného nápoje na osobu. Káva je oblíbená i v České republice, kde je průměr 3 kg kávy za rok na hlavu. Což o to, káva je podle odborníků zdravá, ale jen do určité míry. Když se jí přepijete, můžete počítat s nepříjemnostmi, které vám pak mohou ztrpčovat život.

Káva: Potřeba nebo požitek?

Pití kávy znamená pro každého něco jiného. Pro někoho je to doping (nejčastěji k cigaretě), pro jiného zase relax, když si konečně po náročném dni může dát v klidu nohy na stůl a vychtnat si třeba klasického turka. „Já si dávám kávu tak jednou denně. Pro mě je to spíš společenská záležitost, když posedíme s manželem nebo kamarádkou a trochu si povykládáme. Ke kávě vždycky je něco dobrého k zakousnutí, takže je to takový můj příjemný rituál,“ říká paní Stanislava z Mostu, která nejčastěji pije rozpustnou kávu, protože je rychleji hotová.

Češi nejvíce pijí instantní kávu. Zdroj: Profimedia

Zdravotní bonusy kávy

Samotné pití kávy není hřích. Naopak! Podle vědců se v kávových zrnech nachází zhruba 200 prospěšných látek pro vaše tělo. Jde zejména o antioxidanty, které chrání vaše srdce a snižují riziko Alzheimerovy a Parkinsonovy nemoci.

Káva samozřejmě obsahuje i kofein, který funguje jako stimulant při únavě, ale zároveň podporuje paměť i koncentraci. Najdete v ní i spoustu minerálů, například draslík, hořčík, mangan a železo. V neposlední řadě káva funguje také jako spalovač tuků, proto se využívá i v prostředcích na hubnutí.

Káva krásně voní, chutná a je i zdravá. Ale jen v určité míře. Zdroj: Profimedia

Když je kávy moc

Jenže jak se říká, čeho je moc, toho je příliš. Káva na jednu stranu pomáhá, ale pokud to s ní přeženete, může vám i škodit, například ve formě různých obtíží. Notoričtí kafaři trpívají na bolesti hlavy, nespavost, svalový třes, bušení srdce nebo nutkání neustále chodit na malou.

Kolik kávy za den?

Jaké je tedy zdravé množství kávy na den? Podle vědců je maximum čtyři šálky kávy denně (což odpovídá cca 400 miligramům kofeinu). Tohle množství je už hraniční, což znamená, že byste ho měli užívat jen občas a většinou se pohybovat na počtu dvou až tří šálků kávového potěšení za den.

Toxická dávka kofeinu

Pozor! Na kofein nenarazíte nejen v kávě, ale také v energetických nápojích, mléčné čokoládě, coca cole, kofole, kakau, tabletách proti migréně, čajích (guarana, yerba maté), zákuscích obsahujících kávu (tiramisu), ledový čaj, nápoje s umělými sladidly, pudink, některé druhy sušenek, některé druhy žvýkaček atd.

Pokud to s kofeinem přeženete, snažte se zachovat klid a hodně pít. Tělo by se mělo s kofeinovým přebytkem vyrovnat samo. Silnou itoxikaci kofeinem pak řeší už lékaři. Takže i u pití kávy platí staré známé přísloví všeho s mírou!

Všechny druhy čokolády obsahují kofein. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.aazdravi.cz, www.rehabilitace.info