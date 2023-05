Co se stane s vaším tělem, když budete pít denně kávu s citronem

Slyšeli jste už o tom, že káva a citron se dají konzumovat společně? Vznikne vám velice zajímavý nápoj, který má nejen pozitivní účinky na naše zdraví, ale dokonce podpoří i hubnutí.

Pití černého čaje s citronem je obvyklé a oblíbené. Poslední dobou se však stává hitem i káva obohacená o citrusový nektar. Tomuto nápoji dávají dokonce přednost i mnozí vyznavači klasické kávy. Proč tomu tak je a čím je tento drink zajímavý?

Káva i citron jsou pro tělo přínosné

Konzumace kávy i citronu přináší našemu organismu prospěšné látky, které na něj mají pozitivní vliv. Není pravdou, že byste snad jen díky nim lehce přicházeli o nadbytečné kilogramy, ale obě ingredience tomu umí značně pomoci.

Proč pít kávu?

Káva našemu tělu prospívá pro svůj obsah kofeinu, který nás povzbudí a dodá energii. Podporuje také rychlejší a lepší myšlení a celkově mozkovou činnost. Pokud se správně stravujete a máte dostatek aktivního pohybu, káva vaše hubnutí podpoří. Konzumace kávy snižuje chuť k jídlu, protože zvyšuje hladinu serotoninu, adrenalinu a norepinefrinu.

Dejte si kávu nějaký čas před cvičením, organismus pak bude rychleji spalovat nechtěné tukové zásoby a zároveň vám pomůže s následnou regenerací. Díky kofeinu se vám také zrychlí metabolismus. Zároveň je káva nabitá antioxidanty, které budou chránit vaše buňky před volnými radikály. Ovšem nic se nemá přehánět, takže si dejte denně maximálně 4 šálky.

A co umí citron?

Citron je známý vysokou koncentrací vitamínu C, tedy důležitého antioxidantu. Zvyšuje imunitu organismu a pozitivně podporuje mnoho biochemických pochodů v těle. Zlepšuje trávení, má antibakteriální účinky, podporuje tvorbu kolagenu a také má silné antibakteriální účinky. Díky obsahu pektinové vlákniny pomáhá vitamín C s hubnutím, protože snižuje chuť k jídlu. Díky tomu budete v jídle střídmější.

Jak si hubnoucí kávu připravit

Vymačkejte šťávu z 1 omytého bio citronu a zbylou kůru s dužinou pokrájejte na menší kousky. Pokrájené části citronu vložte do hrnce společně s 10 cm oloupaného a pokrájeného kořene čerstvého zázvoru a 1 celou skořicí. Zalijte 2 až 3 šálky vody a nechte na mírném stupni provařit tak 15 až 20 minut. Výluh sceďte přes sítko, nalijte do hrnečků a do každého vmíchejte 1 lžičku kvalitní instantní kávy. Pijte každé ráno na lačný žaludek. Pokud si chcete nápoj lehce osladit, použijte med.

Kávu s citronem pijte každé ráno na lačný žaludek. Pokud si chcete nápoj lehce osladit, použijte med.

Kávu s citronem nabízejí nejen Italové

Některé prameny uvádějí, že káva s plátky či jen pár kapkami citronu snad pochází z Itálie, ale možná se jedná i o americký nebo francouzský vynález. Italové si však tuto kávu přivlastňují. Tvrdí, že v dobách druhé světové války si citronem vylepšovali nevalnou chuť nekvalitní kávy. Moderní verzi této kávy si dnes můžete dát nejen v Neapoli nebo na Capri, kde ji uvádějí pod názvem caffè cannarino nebo caffè al limone, ale i v jiných světových metropolích.

