Co udělá s vaším tělem šálek kávy denně nalačno

Ráno bez kávy? To je skoro nemožné! Co s vaším zdravím udělá, když si svůj ranní šálek kávy dopřejete denně ráno nalačno?

Káva je docela zvláštní věc. Zatímco někteří ji pijí po litrech a nic jim není, druhým stačí jeden šálek a hned je začne bolet břicho, hlava a nejsou „ve své kůži“. Jak to je možné?

Podle nutričních terapeutů celá záludnost kávy spočívá v tom, že stimuluje produkci kyselin v žaludku. Zatímco někteří jedinci mají „kachní žaludek“ a můžou vypít plné moře kávy, u jiných může konzumace tmavého šálku způsobit nejedno zkažené ráno, potažmo i dopoledne. Káva totiž vyvolává dráždivou reakci a pálení žáhy. A popravdě, když tohle „peklo“ začne, není úplně jednoduché ho zastavit.

Nejhorší, co můžete udělat je, dát si kávu nalačno. Zdroj: Profimedia

Káva „naostro“? Nikdy!

Za protichůdnou reakcí kávy stojí podle odborníků i způsob jejího pití. Nejhorší, co můžete udělat je, dát si kávu nalačno. Pokud patříte do sorty lidí, kterým nedělá káva dobře, vaše obtíže se ještě znásobí. Bohužel… Ale ani kombinace nápoje s některými pochutinami vám klid nezaručí. Pokud si třeba dáte kávu s nějakou dobrotou, která obsahuje cukry či syntetické krémy, může vám mlsání přivodit reflux jícnu. A to vám za tu „chvíli rozkoše“ opravdu nestojí. Naopak vám pomůže, když ke kávě budete přikusovat plodiny, které odbourávají překyselení žaludku. A o co konkrétně jde? Třeba o banán, výrobky z ovesných vloček, vejce nebo celozrnné pečivo.

Podle odborníků káva zvyšuje koncentraci svalů v tlustém střevě a vám se tak může stát, že po ranní kávě musíte rychle běžet na záchod. Zdroj: Profimedia

Do dna a pak na toaletu!

Ať tak či onak, káva má ještě jeden zvláštní vrtoch. O co jde? Podle odborníků káva zvyšuje koncentraci svalů v tlustém střevě a vám se tak může stát, že po ranní kávě musíte rychle běžet na záchod. Zatímco pro jedny je tahle očista vítaná, jiní ji vnímají jako komplikaci. Jde zejména o lidi s gastrointestinálními stavy, jako je syndrom dráždivého tračníku, kterým kapka kávy může způsobit nejednu bolestivou zkušenost.

Někomu káva pomáhá, někomu ale škodí. Zdroj: Profimedia

Káva – životabudič s ručením omezením

A ještě jedna věc – káva je sice stimulant, ale má i další vedlejší účinky. Podle odborníků dokáže prohloubit běžné příznaky, jako jsou nervozita, neklid, potíže se spánkem nebo zrychlený srdeční rytmus. Z tohoto důvodu je lepší znát svůj kávový limit a zbytečně ho nepřekračovat. Za ty problémy to pak nestojí.

Ideální čas na kafe je ve 14.15 hodin. Zdroj: Profimedia

Co o kávě asi ještě nevíte:

Lékaři doporučují dva až tři šálky kávy denně. Tato míra je pro tělo přijatelná a dokonce i zdravá.

Víte, jaký je světový rekord ve spotřebě kávy? Je to celých 82 šálků, které se vypily za 7 hodin. Je to dost koňská dávka, ale podle lékařů by normální člověk přišel při 100 šálcích kávy o život.

Hádejte, jaké je hlavní město kávy? Je to americký Seatle, kde vznikla značka kaváren Starbucks. Dnes má podnik 22 500 provozoven v 64 zemí. A největší pražírnu kávy na světě. Roční obrat činí 21,5 miliardy dolarů. Není divu, že Starbucks je největší pražírnou i prodejcem kávy na světě.

Nejlepší dobou pro pití kávy je 14.15 hodin. Udajně v této době má člověk nejméně energie a potřebuje doping.

