Káva podle vědců snižuje ukládání tělesného tuku: Jak vám pomůže při hubnutí?

Je káva nezdravá, anebo naopak? Vědci během studia vlivu kávy na cukrovku překvapivě přišli i na to, že díky kávě se dá hubnout. Je možné, že obyčejná klasická káva napomáhá hubnutí?

Zdroje: www.webmd.com, www.hsph.harvard.edu

Káva je v mnohém prospěšná

Káva je nápoj, který nás provází většinu našeho dospělého života. Najdou se i její odpůrci a mnozí se domnívají, že pro svoji návykovost není vhodná. Jiným naopak vadí z různých důvodů její povzbuzující účinky.

Káva náš organismus však ovlivňuje i v mnoha dalších směrech. Její konzumace ovlivňuje také paměť a o tom, jak káva napomáhá při hubnutí, se spekuluje už léta. I mnohé staré diety a redukční jídelníčky byly založeny na konzumaci kávy.

Vědci se zabývali studiem dopadu kávy na organizmus a výsledky jsou překvapivé. Zdroj: singkam/Shutterstock.com

Kolik kávy je tak akorát?

Aby měla káva po všech stránkách pozitivní dopad na naše tělo, nesmí se to s ní přehánět. Obecně se má za to, že 4 šálky denně jsou vhodnou maximální denní dávkou, takže průměrných 7 šálků, které do sebe každý den „kopnou" Evropané, už je daleko za pomyslnou zdravou hranicí.

Pokud vás trápí vysoký tlak a problémy se srdcem, pak i zmíněné 4 hrnky kávy jsou až příliš. Kolik kávy je tak akorát, je proto individuální, ale u zdravého člověka jde zhruba o 400 miligramů kávy, které běžně používáme k přípravě čtyř až pěti šálků oblíbeného nápoje.

Káva není jen návyková, má i řadu pozitivních dopadů na lidské tělo. Zdroj: shutterstock.com

Káva, cukrovka a hubnutí

Protože je káva jako stimulant velmi zajímavá, na její užívání se soustředila i studie pocházející z Harvard T.H. Chan School of Public Health. Tento pokus se týkal 126 obézních mužů a žen, kteří byli rozděleni na dvě skupiny a po 24 týdnů byli pozorování a instruováni. První skupina konzumovala 4 šálky kávy denně a druhá popíjela podobný nápoj, který však nebyl kávou a neobsahoval ani kofein. Vtipné na celém pokusu je, že vědci hledali spojitost mezi kávou a diabetem druhého stupně. Doufali, že káva může být způsobem, jak tomuto typu cukrovky předejít, což se bohužel nepotvrdilo.

Nicméně analýzou dat nasbíraných během tohoto pokusu zjistili, že ve skupině, kde byla konzumovaná káva, došlo častěji k úbytku na váze. Za necelých šest měsíců členové skupiny konzumující kávu zhubli zhruba 4 % své váhy.

Nejde o zázrak a samozřejmě se bude věnovat studiu vlivu kávy na hubnutí a metabolismus více času, nicméně tato studie zveřejněná v American Journal of Clinical Nutrition poukazuje na fakt, že káva pozitivně ovlivňuje hubnutí.