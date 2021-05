Ničí káva játra?

Černá káva je nápoj, který se sice těší nehynoucí popularitě, ale zároveň má i mnoho odpůrců. Teorií o jeho pozitivních, či naopak škodlivých účincích na lidský organismus je nespočet. Jaký vliv má pití kávy na tak důležitý lidský orgán, jako jsou játra?

Někdo na ni nedá dopustit, někdo se jí ani nedotkne. Ano, řeč je o černé kávě, nápoji, který dobyl srdce Evropanů již v 17. století, kdy ho přinesli kupci putující z Blízkého východu. Evropané si kávu zamilovali pro její chuť, vůni, ale také prokazatelné stimulující účinky, které dokážou povzbudit tělo i mysl. A její obliba neutichla dodnes, naopak její popíjení je neodmyslitelným rituálem mnoha z nás a spotřeba stále roste.

Káva dokáže pomoct i potrápit

Popíjení černé kávy nejen dodává energii, odstraňuje únavu a zvyšuje fyzickou i mentální výkonnost, ale také pomáhá při hubnutí (pokud nesladíme), neboť káva zrychluje metabolismus a zároveň snižuje pocit hladu. Její konzumace také působí jako prevence vzniku demence, Alzheimerovy i Parkinsonovy choroby. Obsahuje mnoho antioxidantů a pozitivně ovlivňuje náladu. Na druhou stranu její nadměrné množství může dráždit žaludek a žlučník, způsobovat bolesti hlavy, vyvolávat spánkové poruchy. Mnoho kávy denně může také až příliš zvýšit krevní tlak a nepoděkují nám ani zuby, jejichž sklovinu může tento nápoj nežádoucím způsobem zbarvit.

Popíjení černé kávy dodává energii, odstraňuje únavu a zvyšuje fyzickou i mentální výkonnost Zdroj: Shutterstock.com

Káva má zkrátka svá pro i proti, přičemž značně záleží na množství, které popíjíme. Ovšem nejnovější výzkumy se shodují, že na jeden orgán v těle má černá káva veskrze pozitivní vliv. A tím orgánem jsou játra, tato neúnavná „čistička“ organismu. Játra v lidském těle plní zhruba 500 funkcí, například neutralizují, ničí a vylučují toxiny, zpracovávají živiny vstřebané trávicím traktem a přeměňují je na energii, vyrábějí žluč a regulují hladiny mnoha hormonů, tuků, aminokyselin a glukózy. Mít zdravá játra se proto rozhodně vyplatí. A právě tomu můžeme pitím černé kávy napomoct. Jak to funguje?

Vaše játra budou kávu milovat

Pití kávy může snížit hladinu nefunkčních jaterních enzymů, a to dokonce bez ohledu na to, zda se jedná o kávu s kofeinem, či bez kofeinu. Nefunkční jaterní enzymy játra zatěžují a zpomalují jejich činnost, což má negativní vliv na celý organismus. Černá káva díky vysokému obsahu antioxidantů pomáhá tento problém řešit. Podmínkou ovšem je vypít alespoň tři šálky denně, a to kávy kvalitní, čerstvé, pokud bude v biokvalitě, tím lépe. Levná instantní káva vám v tomto směru přílišnou službu neudělá.

Pozitivní účinky kávy využijete, pokud si ji dáte bez jakýchkoliv dochucovadel typu mléka nebo cukru Zdroj: Still for Style / Shutterstock.com

Vzhledem k tomu, že nezáleží na obsahu kofeinu, můžou tuto přirozenou a příjemnou metodu jaterní regenerace vyzkoušet i ti, jimž normální káva nedělá dobře, tedy třeba lidé s kardiovaskulárními problémy či vyšším tlakem. A úplně nejlépe pozitivní účinky kávy využijete, pokud si ji dáte skutečně černou, bez jakýchkoliv dochucovadel typu mléka nebo cukru.

Pití kávy, také bez ohledu na obsah kofeinu, je navíc prevencí proti rakovině jater, jak naznačuje výzkum, který provedli lékaři na Univerzitě v Southamptonu. Už jedna káva denně snižuje riziko vzniku této obávané choroby o 20 %, dvě kávy snižují riziko o 35 %. Kdo vypije pět šálků denně, sníží riziko o celou polovinu, ale je otázka, zda takové množství kávy nezatíží organismus zase jinak, proto to nelze automaticky doporučit. Ovšem i 20% pokles rizika při vypití jednoho šálku denně je významný.

Hlavní autor výzkumu Dr. Oliver Kennedy se vyjádřil jednoznačně: „Káva je spojována s vlastnostmi, které prospívají lidskému zdraví; poslední výzkumy to potvrzují – nyní například v souvislosti s rakovinou jater.“ Tato pozitivní vlastnost je rovněž dílem antioxidantů a protirakovinných látek v kávě obsažených, i když zde může být i zcela racionální příčina. Lidé konzumující ve společnosti kávu totiž údajně vypijí o to méně alkoholu – a nadměrná konzumace alkoholu je jednou z hlavních příčin vzniku rakoviny jater. Zdá se tedy, že příjemným zážitkem spojeným s popíjením aromatické a chuťově plné kávy poskytujeme svým játrům prakticky dvojitou ochranu, což se určitě vyplatí alespoň vyzkoušet.

